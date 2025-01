Epa Colombia dejó emotivo mensaje a su hija antes de ser condenada a prisión

El pasado lunes, se conoció que Epa Colombia, una de las creadoras de contenido más famosas del país, fue capturada por la Fiscalía y condenada a cinco años de prisión por los daños causados a una estación de Transmilenio durante las protestas sociales del 2019.

Los cargos que enfrenta la influencer son: daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. Por ese motivo, fue enviada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde deberá cumplir con su condena.

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. Fotografía por: Archivo Particular

¿Qué pasará con la hija de Epa Colombia?

La pregunta que muchos se están haciendo es: ¿qué pasará con Daphne Samara, la hija que Epa Colombia dio a luz el 9 de abril del 2024 y quien, actualmente, tiene nueve meses?

Ómar Ocampo, abogado de la influencer habló con los medios de comunicación y se refirió a la situación de la bebé. Aseguró que interpondrán una acción de tutela para que prevalezcan los derechos de la niña.

“Daneidy Barrera Rojas es madre cabeza de familia con una menor de edad de nueve meses de nacida y hay unos intereses constitucionales que prevalecen, como lo establecen los artículos 43 y 44 de la Constitución. (La bebé) quedó sin la lactancia de su madre, sin el calor y la protección que se merece”, afirmó.

¿Qué dijo Epa Colombia de su hija?

En el 2023, la también empresaria de queratinas dialogó con Publimetro, donde se refirió a su situación judicial. Allí, aprovechó para referirse a su hija, quien, para ese momento, todavía no había nacido, pero sí estaba en los planes de la creadora de contenido.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Independientemente de todo, yo amo a mi hija, la corregiría, y le enseñaría. Creo que los valores van desde casa, entonces si yo le enseño lo que yo cometí no creo que lo haga, sabiendo el error que hizo la mamá. Ya desde casa se le inculcó unos valores, que uno no puede dañar los bienes del Estado, que uno tiene que ser muy buen ciudadano, entonces por qué no crear otra clase de contenido que aporte cosas positivas”, aseguró.

En redes sociales, sus seguidores le han dejado mensajes de apoyo que esperan que ella pueda leer muy pronto: “tú no eres el error que cometiste hace años, sino la persona en la que te has convertido desde entonces. Mis oraciones para ti y por todas las personas que dependen de ti”, “mereces una segunda oportunidad, hay personas que han cometido errores muy graves y están en libertad; Dios te bendiga”, “ella es una buena mujer que lo único que ha hecho es superarse trabajar duro para salir adelante no es justo”, “todo el mundo tiene derecho a cambiar y ella cambió para bien”.