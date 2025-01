Mamá de Yina Calderón reaccionó a condena de Epa Colombia: “he llorado mucho”

El pasado lunes, se conoció que la Fiscalía ordenó la captura inmediata de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, quien, el 22 de noviembre del 2019, compartió videos en redes sociales en los que se la veía rompiendo con un martillo la infraestructura del sistema de transporte público TransMilenio durante una serie de protestas en Bogotá.

¿Por qué condenaron a Epa Colombia?

La Corte Suprema de Justicia la acusó de varios delitos, incluyendo perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Desde entonces, la creadora de contenido ha tenido que someterse a un arduo proceso judicial. Durante este tiempo, tuvo que pagar una millonaria multa por los daños ocasionados, así como también no pudo utilizar sus redes sociales con fines comerciales durante varios meses.

Aunque se creía que el caso de la influenciadora ya estaba resuelto, el 28 de enero de 2025, la Corte Suprema ratificó la condena de cinco años y dos meses de prisión para Daneidy, quien, actualmente, se encuentra recluida en el búnker de la Fiscalía.

¿Qué dijo la mamá de Yina Calderón, participante de ‘La casa de los famosos’?

Tras conocerse la noticia, miles de personas han reaccionado a la condena de Epa Colombia, entre ellos, amigos influenciadores, artistas, familiares y seguidores que la aprecian.

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, una de las amigas más cercanas a la creadora de contenido, reaccionó a través de sus redes sociales. Con un video donde aparece llorando, expresó sus sentimientos:

“Estoy muy triste, le cogí mucho cariño a esta niña, más conocida como Epa Colombia, de verdad que he llorado mucho, ella es una buena niña, para los que no la conocen, ¿quién no tuvo errores en su juventud? Si los tenemos ahora que somos unos viejos”, dijo.

De igual manera, aseguró que Yina Calderón, su hija, desconoce la situación ya que se encuentra participando en La casa de los famosos 2, donde no puede tener contacto con el mundo exterior:

“Lo siento mucho por Daneidy, qué triste, estoy mal, acabo de ver las noticias, pobrecita, le hemos cogido mucho cariño toda la familia, de verdad que es una niña muy buena, muy conocida, da empleo, tiene su niña. Yina no lo sabe, muy tristes. La voy a poner en mis oraciones, he compartido con ella”.

Los internautas han reaccionado: “no es justo”, “todos hemos cometido errores”, “debe asumir las consecuencias de lo que hizo”, “es muy triste pero la verdad es que ella sabía lo que hacía”.