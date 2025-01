Elianis Garrido fue mordida por su perra. Mostró las heridas que sufrió “apaleada”

Por estos días, muchas personas se encuentran disfrutando de las vacaciones de Año Nuevo, tras las celebraciones con sus familiares. No obstante, algunos ya retomaron sus labores diarias para darle inicio al 2025.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido?

La presentadora y actriz Elianis Garrido, sorprendió a sus seguidores al compartir un desafortunado accidente que la ha mantenido alejada de sus actividades. A través de sus redes sociales, la exintegrante de Lo sé todo reveló que su mascota la mordió, dejando marcas visibles en sus piernas.

“Enero, sorpréndeme. Inmediatamente Enero en su día 2. Razón por la cual no pude dar clases este fin de semana ni la próxima semana”, escribió junto a una imagen donde mostraba las heridas que sufrió.

Elianis Garrido mordida por su mascota. Fotografía por: Instagram

Aunque no fue grave, el incidente la ha obligado a tomar un descanso de sus clases de baile. La presentadora, conocida por su energía y pasión por la danza, lamentó tener que ausentarse de su academia, ‘Dance World By: Elianis’, debido a este imprevisto.

“Feliz año nuevo, tenía muchos planes para esta primera semana de enero, pero por un pequeño accidente no podré dar clases durante unos días. Nada grave, afortunadamente, pero hay mucha inflamación, aquí pueden ver mi sexi rodilla, está inflamada y muy adolorida; tiene algunos puntos y la otra está inflamada del golpe que me di cuando caí”, relató a través de unas historias.

La presentadora contó los detalles sobre cómo ocurrió el incidente y expresó su dolor y molestia por lo sucedido. A pesar del susto, la presentadora demostró su amor por los animales al no culpar a su mascota, sino más bien considerar el suceso como un accidente.

“¿Qué me pasó? Mis perros estaban peleando, y yo me metí a defender a uno de ellos y en una reacción la perra me mordió. Ella es una perra muy grande, los dientes gracias a Dios no rozaron ningún tendón ni ningún cartílago, pero como pueden ver, estoy apaleada. Me hicieron placas, descartaron cosas, pero obviamente hay mucha inflamación, la rodilla no se me ve, razón por la cual no puedo dar clases esta primera semana de enero, yo creo que por ahí hasta el 10 si todo sale bien”, agregó.