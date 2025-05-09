Ella es la hermana de Karol G, una de las mujeres más influyentes de la música

Karol G, una de las figuras más influyentes en la música latina a nivel mundial, no solo ha brillado en escenarios internacionales, sino que también se ha convertido en un pilar de inspiración y apoyo incondicional para su familia. Recientemente, su hermana, Jessica Giraldo, captó la atención al recibir un importante reconocimiento, lo que llevó a la intérprete de Papasito a celebrar públicamente su logro.

“Mi hermana, también mi mánager, ha sido nombrada por la revista Variety como uno de los 40 grandes líderes en la industria del manejo de artistas. Un reconocimiento completamente merecido para el trabajo inigualable que hace esta mujer. ¡Qué grande! ¡Qué inspiradora! Te amo", escribió la paisa en su cuenta de Instagram donde tiene casi 71 millones de seguidores.

¿Quién es Jessica Giraldo, hermana de Karol G?

Jessica también se expresó en sus redes sociales luego de recibir el reconocimiento: “Para cualquier mánager, siempre se trata de proteger los intereses de tu representado, pero para mí va más allá”.

No es la primera vez que la hermana de ‘La Bichota’ recibe un reconocimiento de este tipo. En septiembre del año pasado fue homenajeada por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año. En esa oportunidad, la cantante paisa también expresó su orgullo por el trabajo de su hermana: “No les puedo decir que me sorprende porque yo la veo trabajar incansablemente todos los días. Sí les puedo decir que el orgullo que siento no me cabe en el pecho. Te admiro mucho”.

Jessica se ha caracterizado por su visión estratégica y su habilidad para gestionar y posicionar la carrera de artistas como Karol G, haciendo negociaciones exitosas e importantes alianzas que han sido fundamentales para su éxito mundial. Es abogada y es la directora de la fundación Con Cora y fue una pieza fundamental en la planeación de Mañana Será Bonito Tour.

La nacida el 3 de octubre de 1990 en Medellín, es conocida entre sus familiares y amigos más cercanos como “Ye”. Aunque se ha mantenido lejos de los reflectores, al menos no en el mismo nivel de su hermana, en su cuenta de Instagram Jessica tiene un millón de seguidores. Tiene además una empresa de joyas y es la CEO de Bichota Records, el sello discográfico que Karol G fundó en 2023.