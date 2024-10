Ella es la artista callejera que tiene enamorados a varios famosos, como Gregorio Pernía

Gregorio Pernía cuenta con 7.7 millones de seguidores en TikTok y otros 8.2 millones en Instagram, a quienes sorprendió el pasado sábado con la publicación de un particular video. En las imágenes se observa a una artista que, acompañada por su hija, canta en una de las calles más concurridas de Bogotá.

“La gente que sale en búsqueda de su diario vivir y a ganarse la platica ¡Me encanta! Pero hay otros que están allá en el sofá sentados y esperando a que les llegue todo”, se escuchar decir al reconocido actor en su grabación.

Un par de días más tarde, un nuevo video de esta misma mujer apareció en redes sociales, pero esta vez quien lo publicó fue Jorge Villamizar, vocalista de la agrupación Bacilos, quien preguntó por su identidad.

¿Quién es la artista que llamó la atención de Gregorio Pernía y Jorge Villamizar?

Su nombre es Isabel Herrera y nació hace 19 años en Venezuela, aunque se estableció en Colombia hacia 2017. A la edad de 13 años enfrentó el cambio radical de dejar a sus amigos y su colegio para establecer una nueva vida en otro país junto a sus padres, entre otras razones, por la situación económica de su tierra natal. Así lo reveló ella misma en una entrevista a la revista Vea.

“El cambio de cultura, por más cercanos que sean los países, es fuerte. En el colegio viví lo que fue xenofobia, aunque con el tiempo logré adaptarme y ser una más. Yo llegué a los 13 años, pero a los 15 tuve que regresar a Venezuela por algunos problemas que tuve”, agregó la joven cantante, quien al poco tiempo regresó a Colombia.

Te puede interesar: Kevyn, del ‘Desafío XX’, reveló la verdad sobre su deseo de convertirse en pastor

Teniendo en cuenta los constantes cambios de residencia, Isabel Herrera tuvo algunos inconvenientes con su escolaridad y se vio obligada a validar el bachillerato. Sin embargo, para pagar estos estudios debía trabajar por su propia cuenta y fue entonces cuando decidió que probaría suerte cantando en los buses de Transmilenio (sistema de transporte público de Bogotá).

“Me quedaban 15 días para pagar el colegio, entonces era eso o no graduarme. Así fue cómo empecé”.

“Estuvimos siete días en la selva”, Isabel Herrera y su fallido intento de llegar a Estados Unidos

En su charla con la revista Vea, la artista venezolana también recordó la ocasión en que, buscando nuevas oportunidades, tomó la decisión de irse a Estados Unidos. No obstante, en medio del camino se enteró de una decisión que le cambiaría la vida.

“Yo tengo unos amigos que se fueron para allá y en una ocasión me dijeron: ‘Isa, tenemos un grupo de música popular que está interesado en que vengas a cantar’. Mi esposo también es músico y ellos le abrieron las puertas para ver si había la posibilidad de estudiar allá. Él vendió su instrumento para conseguir el dinero e irnos, pero no pudimos llegar. Nos fuimos por El Darién y estuvimos siete días en la selva, pero cuando llegamos a Costa Rica nos enteramos de que acababan de cerrar la frontera de Estados Unidos y mientras esperamos a que reabriera nos quedamos sin recursos, entonces estuvimos dos meses allá y otros dos meses en Panamá. Allí es cuando me entero de que estoy embarazada”.

Teniendo en cuenta los que Isabel Herrera tiene nacionalidad colombiana y siempre ha tenido todos sus servicios de salud en regla, ella y su pareja regresaron a Soacha, municipio donde hace poco más de un años nació su hija Luciana. Precisamente, tras la llegada de la bebé, decidió dejar de trabajar en el sistema de Transmilenio para hacerlo los fines de semana en una calle de la concurrida Zona T de Bogotá, donde llamó la atención de reconocidas figuras.

La experiencia de Isabel Herrera con Gregorio Pernía y Jorge Villamizar

“Yo un día estaba allí cantando y cuando volteé a mirar hacia otro lado veo a Gregorio, quien estaba a punto de cruzar la calle. Él se da cuenta de que yo estoy cantando y me voltea a mirar, y como yo me he visto varias de sus novelas le hice señas de pedirle una foto. Luego de tomarnos la foto saca su teléfono y empezó a hacer el video. Yo quedé en shock porque que alguien con su trayectoria y reconocimiento se tomara el tiempo de hacer eso... mejor dicho”, comentó la artista sobre el día en que Gregorio Pernía la sorprendió con un video y varios elogios.

No te pierdas: Ahijada de Omar Geles sorprendió en ‘La Descarga’ con uno de los éxitos de Patricia Teherán

“Al día siguiente de lo que pasó con Gregorio, que por cierto me abrió muchas puertas, yo estaba cantando ‘Tabaco y chanel’ cuando alguien se acercó a grabarme. En ese momento no le di mayor importancia porque es algo que suelen hacer algunas personas y a mí me gusta que aprecien lo que hago, pero después de eso me llegó una solicitud de mensaje a Instagram de alguien que me envió una publicación de Jorge Villamizar, de Bacilos, del momento en que yo estoy interpretando su canción. Eso fue otra gran sorpresa para mí porque en la descripción del video me llamó ‘súper cantante’, y que eso te lo diga alguien como él es increíble”, añadió.

Aunque Isabel Herrera no ha podido establecer contacto con Gregorio Pernía después de aquel día, sí lo hizo con el mánager de Bacilos, quien se dio a la tarea de encontrarla y contactarla por razones que por ahora ella prefiere mantener bajo hermetismo, aun cuando advirtió que la tienen muy emocionada. Además, ha estado intercambiando algunos mensajes con el vocalista de la agrupación, lo que considera como todo un honor.