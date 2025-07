Ella fue la primera ‘MasterChef Junior’ de Colombia. ¿Cómo se ve actualmente?

Aunque MasterChef Celebrity ha resultado ser el reality de cocina más exitoso de los últimos años para RCN; no se puede olvidar que anteriormente esta señal produjo un MasterChef dirigido a personas del común, otro enfocado a niños que se llamó Junior. La ganadora de esta última versión regreso a la pantalla.

“Volver 10 años después a este lugar que marcó un antes y un después para mi vida siempre será un placer, es como regresar al corazón un recuerdo que sigue latiendo fuerte. Caminar de nuevo entre fogones, cámaras y emociones me recordó por qué amo lo que hago. Participar en ese reality no solo fue una competencia, transformó mi vida: me retó, me desnudó emocionalmente, me empujó a creer en mí, incluso cuando no conocía mi talento”, escribió Yulitza Sarmiento, la joven que ganó una década atrás, a propósito de su regreso a la cocina más famosa del mundo.

Yulitza Sarmineto, ganadora de MasterChef Junior, es comunicadora social

La joven que a pesar de haber estudiado Comunicación Social en la Universidad del Norte, sigue muy apasionada por la gastronomía y sus preparaciones.

Yulitza ganó el reality en el 2015 cuando tenía 12 años. Siempre procuró enaltecer la cocina de su ciudad, Barranquilla.

Luego de coronarse ganadora, en el 2019, se graduó del colegio. El año pasado se graduó de la universidad.

No es la primera vez que regresa al reality que cambió su vida. NE el 2022 estuvo y ahora regresó a un capítulo de celebración de los 10 años de la temporada.

Actualmente, Yulitza es emprendedora y ofrece clases y asesoría de gastronomía. La repostería es su fuerte.

Al regresar al estudio, donde la aguardaban los participantes 2025, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso como jurados y Claudia Bahamón, en la conducción, Yulitza también mencionó en sus redes: “Hoy, una década después, regreso con más experiencia, siendo una profesional en la carrera de mis sueños; ya no esa niña que no tenía claro lo que quería, con nuevas cicatrices y muchos sueños cumplidos, pero con el mismo amor por la cocina, tanto así que luego de terminar mi carrera decidí estudiar esto que tanto me apasiona”.

Yulitza es bastante activa en sus redes sociales donde también enseña a sus seguidores a preparar platos. También muestra sus viajes. Recientemente publicó instantáneas de uno de sus destinos, que fue el eje Cafetero

