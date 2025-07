¿Jorge Rausch tiene nueva novia? Una dj conquistó jurado de MasterChef. Así lucen

La vida personal y profesional de chef bogotano Jorge Rausch ha generado curiosidad entre sus seguidores, desde que el también jurado de MasterChef Celebrity saltó a la fama por su rol en el formato que desarrolla en Colombia RCN. Anteriormente había estado en sus propios espacios en canales especializados en gastronomía del cable.

Tras separarse su primera esposa Orit Feldman, madre de sus hijas, Emma y Gabriela, Rausch sostuvo una relación estable con la generadora de contenido Natalia Monsalve, con quien dio a conocer que rompió en el 202.

Desde entonces se sabía que Jorge estaba soltero. Sin embargo, desde hace varias semanas, él mismo ha dado pistas sobre su nuevo estado sentimental. En mayo mencionó en una dinámica con sus seguidores que estaba enamorado, pero no dio más detalles.

¿Qué dijo Jorge rausch sobre su nueva novia a Vea?

Vea lo contactó hace unos días para saber si en efecto está llevando una relación de noviazgo, pero solo respondió que de momento “no creo que me interesa hablar aún” del tema y añadió “un poco más adelante”, sugiriendo al parecer, podría ser prematuro abordar el asunto, no lo desmintió.

Esta semana ha sorprendido con dos historias junto a la que ahora se especula podría ser en efecto, su nueva novia.

Se trata de Alejandra Rosales, DJ y productora colombiana, nacida en Bucaramanga.

Jorge Rausch ha publicado estas dos imágenes junto a Alejandra, con quien estaría saliendo Fotografía por: Inst

Con ella se tomó una foto en La Lazotea Rooftop en Panamá, y la acompañó de emojis de corazón y el fuego, suigiriendo así una relación romántica.

Este jueves 10 de julio en la noche, Rausch pareció reconfimar su relación con Alejandra al subir a sus historias otra imagen donde aparece con ella. Se trata de una foto donde ella es quien toma la instantánea mientras él la toma por la cintura y la mira. Ella sonríe en cámara.

¿Quién es Alejandra Rosales, la nueva novia de Jorge Rausch?

Es DJ con más de 10 años de experiencia que goza de buena rpeutacion en la escena electrónica con presentaciones en eventos nacionales e internacionales.

Ha sido invitada a eventos como Estéreo Picnic, Baum Festival, Kannibal Fest en Berlín y el Movistar Arena. Además, ha compartido escenario con artistas como Tiesto, Amelie Lens, Nina Kraviz, Pan Pot y Deborah De Luca.

Al parecer lo que incialmente unió a la dj y el chef es las clases que ella actualmente toma en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. La misma Alejandra puso en sus historias destacadas hace unos días, una imagen donde aparece con un delantal de MasterChef, así como en grabaciones junto al chef colombiano.

Adicionalmente, también incluyó la más reciente storie de pareja en sus historias.

También se sabe que la diferencia de edad entre la pareja es de 25 años. Rausch tiene 55 años y Alejandra 30. Al parecer llevarían tres meses saliendo.

