Eminem confirmó que su hija Hailie Jade está embarazada y se convertirá en abuelo

Luego de llegar al número uno y destronar a Taylor Swift de las listas Billboard, el rapero Eminem dio una nueva sorpresa a sus seguidores. Sin embargo, esta vez la noticia no estuvo relacionada con su música sino con su hija Hailie Jade Scott Mathers, de 28 años, quien está embarazada.

Así anunció Eminem que va a ser abuelo por primera vez

Marshall Bruce Mathers III (nombre de pila del cantante) suele expresar sus sentimientos y emociones a través de la música. Por eso, la confirmación del embarazo de su hija no fue la excepción.

A través del videoclip de su nueva canción Temporary, en la que colaboró con Skylar Grey, se muestra el momento en que Hailie Jade le entrega a su padre una ecografía y una camiseta azul que dice ‘grandpa’ (abuelo) al respaldo. Allí es cuando el rapero reacciona sorprendido.

Las imágenes muestran varios de los videos que Eminem recopiló durante la infancia de su hija, así como algunas grabaciones hechas en la boda de la joven, quien se casó con Evan McClintock en mayo de 2023.

“Mucha gente me pregunta: ¿Tienes miedo a la muerte? y la verdad lo que más me asusta es no poder decirte todo lo que quiero cuando yo ya no esté aquí. Entonces, esta canción es dedicada a Hailie, para cuando llegue ese día”, dice la primera estrofa de la canción que el también actor y productor estadounidense dedico a Hailie Jade, quien también se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram.

¿Cuántas hijas tiene Eminem?

El rapero tiene tres hijas en total. Además de su hija biológica, Hailie Jade, el rapero ha asumido el papel de padre para dos niñas más: Alaina Marie y Whitney Mathers.

Sobre Alaina se sabe que es sobrina de Kim Scott, exesposa de Eminem, pero debido a los problemas personales de su madre biológica, Eminem y Kim decidieron adoptarla; mientras que Whitney es fruto de una relación previa que tuvo Kim. El cantante también la adoptó como muestra de compromiso con el bienestar de su familia.

Al igual que Alaina, Whitney ha preferido mantener su vida privada lejos de los focos de la prensa, por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre las hijas adoptivas de Eminem.