Emmanuel Esparza y Essined Aponte se casaron por la Iglesia. Así fue la boda

Tras cuatro años juntos y cuatro meses de comprometidos, el actor español Emmanuel Esparza y la actriz puertorriqueña Essined Aponte caminaron hacia el altar este sábado 6 de junio.

La pareja, que se comprometió en febrero pasado, celebró la ceremonia de su boda en una antigua casona de Villa de Leyva, Boyacá, donde además tuvo lugar la fiesta de celebración. En la misa, el sacerdote que ofició se centró en el texto bíblico Cantar de los cantares instando a los novios a cuidar y mantener su amor.

Horas antes del acontecimiento, Essined usó las redes sociales para mostrar la previa que se realizó en Bogotá con algunos de sus invitados. “Este es el comienzo de algo mágico. Un momento muy especial que hemos querido compartir con nuestra familia y amigos. El momento en el que diremos Si para toda la vida”, dijo la actriz que recientemente vimos como Rosario, en ‘La hija del mariachi’.

Los previos al gran día fueron en un hotel de la capital, donde ella lució un vestido blanco corto con guantes largos y el cabello suelto. Emmanuel optó por chaqueta clara, acompañada de camiseta blanca, y pantalón oscuro.

En Villa de Leyva, la pareja prefirió por los clásicos blanco para la novia y el estricto negro para el novio, quien estaba tan emocionado que no pudo contener el llanto cuando estuvo frente a su ahora esposa. En la ceremonia, Essined llevó el pelo recogido en bollito o cebollita alta. La actriz lució un vestido largo blanco, con larga cola. Para el ramo quiso uno de flores amarillas.

¿Qué dijeron Emmanuel y Essined en su boda?

Una vez convertidos en marido y mujer, los actores de dirigieron a sus invitados. El español calificó el momento como un sueño hecho realidad, mientras que Aponte agradeció al presencia de aquellos que consideró han contribuido a que ellos puedan estar juntos.

Las imágenes del momento se difundieron en redes sociales por la publicación de revista 15 Minutos, medio al que la pareja dio la exclusiva.

Recordemos que la historia de amor de Essined y Emmanuel comenzó cuando fueron amigos por largo tiempo mientras grabaron la serie ‘La reina de Indias y el conquistador’ para Caracol. La pareja solo se volvió a ver tiempo después para efectos de promoción y fue cuando estrecharon su amistad. Más tarde, comenzaron a salir.

Actualmente Emmanuel está en pantalla en la película ‘Susana y Elvira: sin plan B’.

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