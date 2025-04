Endry Cardeño ‘En Estado Crítico’ tras actuar en Los Reyes: “me cansé de esperar”

Después de haber conquistado al país durante años con su papel de Laisa en Los Reyes, Endry Cardeño volvió a los escenarios con un proyecto que es íntimo y sincero: En estado crítico, su primer show de comedia, donde la actriz se muestra tal como es, sin filtros, sin personajes ajenos y sin guiones prestados. Es ella misma, en su esencia más pura, acompañada de risas, música y confesiones, así lo contó en entrevista con Vea.

“Está absolutamente creado por mí, escrito, dirigido, producido y llevado a los escenarios por cuenta mía, bajo mi criterio, bajo mi irresponsabilidad, pero con toda la emoción de poder encontrarme con el público, de poder reírnos juntos, de que me vean después de tanto tiempo también y, en medio de las dificultades de tener un personaje, de encontrar una obra donde yo pueda ejercer mi trabajo como actriz”, afirmó.

En este espectáculo, la comedia no solo es una excusa, sino también una forma de catarsis. Endry ha recorrido el cine, el teatro y la televisión, y ahora se aventura en el stand up con la firmeza de alguien que ha vivido lo suficiente para narrar una historia desde todos los ángulos: el éxito, el olvido, la crítica social y la reinvención. “Soy yo completamente transparente, desparpajada, desprevenida y más generosa que nunca”.

Endry Cardeño en su stand up ‘En Estado Crítico’ Fotografía por: Cortesía de la artista

Endry Cardeño revela los momentos más difíciles que la han dejado ‘en estado crítico’

El título En estado crítico no es casualidad. Con el humor que la caracteriza, Endry comparte su experiencia de pasar de ser una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, al silencio de los productores y directores que no volvieron a llamarla para un papel en televisión nacional. En lugar de llegar nuevas oportunidades, llegó el silencio; y con él, la incertidumbre económica.

¿En qué momento te sentiste en estado crítico?

“Yo vivo en estado crítico, lo digo sin ninguna exageración, yo tengo una personalidad muy explosiva, soy muy impulsiva, soy muy visceral, soy muy orgánica, soy como muy reactiva entonces, como que todo el tiempo, mis relaciones, mis trabajos, mis cuentas bancarias, todo vive en estado crítico todo el tiempo.

Uno de los estados más críticos fue el momento donde me cansé de esperar que me llamaran para volver a la televisión, porque venía de un éxito tan grande como lo fue Laisa en Los Reyes. Si bien, a cualquier actor o actriz, cuando hace un éxito, lo invitan a participar en el siguiente proyecto, y si no es en el siguiente, o tal vez va en el siguiente y, en su defecto, en el siguiente, y a mí no me pasó durante mucho tiempo. Entonces yo creo que el momento más crítico es cuando vas a tu cajero automático y dice ‘saldo no disponible’, cuando ya el cajero automático te deja de botar billetes, yo creo que ese es el momento más crítico que yo he tenido que vivir en mi vida. Hay una imagen de que yo malgasté mi dinero, yo no lo malgasté, yo lo que hice fue vivir y tratar de vivir lo que más pudiera con él para estar disponible a la hora de ese llamado”, afirmó la actriz.

Pese a esas dificultades, Endry no se detuvo ahí. Se lanzó de lleno al estudio de la comedia, al arte del stand up, y desde hace dos años ha estado perfeccionando su espectáculo, que hoy celebra como un verdadero símbolo de resistencia artística. A sus casi 50 años y con 20 años de carrera, la actriz se presenta más desinhibida, auténtica y generosa que nunca.

“Siendo en ese momento casi la máxima estrella de la televisión y tener que volver a la peluquería con mis cuatro cepillos, con un secador y hacerme cargo de un tocador y ver las miradas indiscretas de la gente diciendo: ‘ay, pero ella no es la de la televisión?’ y uno sentirse casi como un poco avergonzada por algo que no me correspondía realmente, porque yo hice mi trabajo, a mí se me encomendó hacer a Laisa, la hice lo mejor que pude y de ahí en adelante la proyección de mi carrera no corría por cuenta mía”.

¿Quieres volver a la televisión?

“A mí me hicieron artista, yo siempre fui artista por los escenarios, por el contacto directo, pero me vuelvo actriz de televisión gracias a un proyecto tan maravilloso como Los Reyes. Yo siempre he estado disponible, dispuesta y preparada cada vez más para asumir un nuevo reto. Yo sigo en esa lista de espera si ha de suceder, si no, mientras tanto, sigo abocada a mi espectáculo para poder disfrutar de mi vida, de mi salud, de mis 20 años de carrera artística. Creo que, si bien ya llevo 2 años con el show, la comedia es algo que va madurando y que se va robusteciendo con el tiempo y creo que, para estas fechas, rumbo a los 20 años de Los Reyes que se cumplen ahorita en junio, estamos súper bien, que sea la excusa perfecta para que la gente me vea 20 años después, que vean qué tanto tantos estragos hicieron estos 20 años en mí”.

Aunque su corazón sigue abierto a la televisión, su presente está en los escenarios. No descarta volver a la pantalla chica o al cine. De hecho, protagonizó recientemente la película Eva en Honduras y participó en un nuevo proyecto aún por estrenar en plataformas digitales, pero por ahora, su foco es este show, esta vida que eligió vivir sin guiones ajenos.