Epa Colombia cumplió años tras las rejas. ¿Qué hizo su pareja?: “Pronto esto acabará”

Este 9 de julio Daneidy Barrera Rojas, la famosa Epa Colombia cumplió 30 años. La generadora de contenido celebró así su segundo cumpleaños tras las rejas, ya que desde enero del 2025 está privada de la libertad luego de recibir una pena de 5 años y 3 meses, por delitos relacionados con daño en bien ajeno e instigación al terrorismo.

Epa Colombia quien ha vuelto a estar en los titulares, ya que su nueva abogada, la penalista Wendy Herrera, denunció que a su cliente se le estaban negando los derechos básicos como la visita de su representante legal y sus familiares cercanos, también se ha visto envuelta en rumores de un posible embarazo, mismos que carecen de sustento alguno.

A propósito de la fecha especial para Daneidy, su compañera sentimental Karol Samantha Barbosa le envío un emotivo mensaje con ocasión de sus 30 años.

El emotivo mensaje de Karol Barbosa a Daneidy Barrera

“La vida nos enseña que no todo sucede como lo soñamos. Hay caminos que duelen, despedidas que no entendemos y pruebas que parecen interminables. Pero también nos recuerda que el amor verdadero no se rinde, tiene la capacidad de luchar, de esperar, de soportar, de enfrentar, incluso cuando sentimos no poder más… “; comenzó escribiendo la pareja de Epa acompañando el texto de imágenes donde aparece junto a la pequeña Samara, que ambas tuvieron, quien tiene 2 años.

Al final del video y con la ayuda de Karol, la niña termina una emotiva carta que dice ”Feliz cumpleaños, mamá, te amo". En las imágenes finales, la pequeña adorna con brochazos de pintura su conmovedor mensaje .

“Somos la prueba de que el tiempo pasa, pero el amor permanece; que la distancia duele, pero no vence; y que los sueños que se ponen en las manos de Dios siempre encuentran el momento perfecto para cumplirse, así como hemos visto reflejadas todas las promesas de nuestro Dios. Bendecidos 30 amor de nuestras vidas pronto todo esto acabará y estaremos juntas te amamos con amor tus chicas Samara y Karol”, finalizó diciendo el mensaje de Karol para Daneidy.

Vale la pena mencionar que la nueva apoderada de Epa Colombia ha usado sus redes sociales para mantener al tanto a los seguidores de la influencer sobre su situación mencionando que es compleja, que su condena fue exagerada pero asegurando que ella logarrá la libertad de su representada.

La doctora Wendy también es la abogada de Alex, el hijo de Patricia Teherán, la Diosa del vallenato en el caso donde él, único heredero de la artista, reclama su herencia patrimonial que por más de 30 años no ha recibido.

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