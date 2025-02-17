Nueva abogada de Epa Colombia pide oración y anuncia: “Recobraremos la libertad de Daneidy”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vuelve a ser el foco de noticias, ahora por el cambio de abogado. Su nueva representante legal es la penalista Wendy Herrera.

Barrera, quien fue condenada a 63 meses y 15 días de prisión y una millonaria multa por los hechos ocurridos en una estación de Transmilenio en el Sur de Bogotá, en medio de las protestas del 2019, enfrentó cargos relacionados con daño en bien público e incitación al terrorismo.

La doctora Herrera, conocida en las redes como la ‘abogada de los colombianos’ se pronunció en su cuenta de Instagram sobre algunas anomalías que veía en el caso y anticipó que la libertad de Epa llegaría en breve. “Pronto recobraremos la libertad y pronto haremos justicia. Esta abogada penalista no le tiene miedo a nada, se para en la raya y que caiga quien tenga que caer”, mencionó la penalista que aseguró que a su representada le estaban vulnerando sus derechos. Así mismo, pidió oración para llevar la causa.

Ahora en una nueva publicación reafirmó su percepción del caso y se refirió a quienes anteriormente estuvieron a cargo de él.

“Para todas aquellas personas que han estado pendientes de la situación…. Sobre el tema de su proceso jurídico, este ha sido un proceso muy complejo (…) han intervenido varios profesionales del derecho... Yo entro en este momento con una visión distinta, los profesionales que me antecedieron cada uno usó sus estrategias y conocimiento y trayectoria (...) Soy respetuosa ante eso y les debo admiración y respeto a mis colegas", luego se refirió a la razón por la que pide oración.

¿Por qué pidió oración abogada de Epa Colombia?

“No hay una única forma de defender a las personas y cuando pido oración es porque la oración rompe, vence lo imposible, no porque esta defensa esté diciendo (que ) no podemos lograrlo o tenemos miedo… la oración vence lo imposible”.

De igual manera, la abogada reiteró que su cliente ha sido vulnerada.

“Teniendo el conocimiento que esta condena fue desproporcionada para Daneidy y también es desproporcionada la manera como le han negado todos los beneficios, hasta este momento le fue negada la ley de intimidad en el juzgado tercero de ejecución de la ciudad de Bogotá, hoy quiero decirles que junto a mi pool de abogados recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos valer sus derechos fundamentales”. dijo.

Luego expresó: “Quiero decirles en los próximos días estén muy atentos, porque después de libertarla diré que fue lo que ocurrió y que es lo que esta pasando que la libertad hable por mi pero quiero pedirle a todos los colombianos que quiere a Epa Colombia y quieren su libertad que que nos apoyen en oración.

La única manera de vencer lo imposible, los conocimientos y la habilidad ya Dios me la dio". finalizó.

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