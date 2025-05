Epa Colombia le envía mensaje a Yina Calderón desde la cárcel: “La ha embarrado ”

Yina Calderón se mostró muy afectada al saber que su amiga Epa Colombia está en la cárcel. Calderón, que es la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, y la empresaria de keratinas se vieron el día anterior a que comenzara la competencia en el polémico reality.

No obstante, dos días después de que el encierro iniciara para los participantes del formato, Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa, fue detenida y actualmente purga una pena, por delitos relacionados con daño en bien público e incitación con fines terroristas. Estará por cinco años tars las rejas.

Epa Colombia le cuenta a Yina Calderón por qué está en prisión

“Yina, amiga, recuerda que yo tenía un problema judicial hace 5 años. Pues este, este problema salió. No sabía que me iban a meter a la cárcel después de que yo había pagado, había reparado a las víctimas. Me engañaron los abogados, pero bueno, llegué acá. Amiga, te veo y te apoyo muchísimo, y nada, amiga, te quiero demasiado y pues aquí estoy pagando y estoy juiciosa, estoy haciendo manillas, y voy a salir adelante”, comenzó diciendo Epa mientras Yina, invitada al programa Buen día Colombia, veía en el set del matutino, a su amiga.

En el mensaje, que estuvo dentro de una nota que se realizó para el mencionado programa, que visitó a Epa, Barrera contó que en prisión, ella y sus compañeras siguen el polémico formato y apoyó bastante a su amiga desde el inicio: “Yo apoyé mucho a Yina para que entrara a La casa de los famosos porque todo toca con votos y a través, de que muchas personas voten. Yo fui a las personas que la apoyaron para que estuviera adentro en La casa de los famosos... un día antes de que la entraran, pues nos despedimos y al otro día, yo estaba en la peluquería y el CTI me recogió y me trajo, pues, acá al Buen Pastor”.

Las imágenes generaron lágrimas en la empresaria huilense, mientras Epa confesó: “Han sido los cuatro meses más difíciles en la vida”, pero se mostró entusiasta.

Epa Colombia cuenta que antes no eran amigas con Yina Calderón

En la charla que Epa tuvo con el programa de RCN, contó que no siempre fue amiga de la ahora eliminada de ‘La casa de los famosos’. “Yo antes peleaba mucho con Yina, porque ella es muy grosera”, indicó que después de que quedó embarazada, Yina la llamó, se acercaron y empezaron a crear contenido juntas. “Antes Yina me odiaba... Me caía mal porque era muy grosera, es un ser humano maravilloso pero tiene una personalidad muy fuerte”.

Sobre el carácter de Yina, Epa también habló sin tapujos: “Ha sido muy inteligente... es muy inteligente y muy estratégica...”, no obstante, también mencionó: “la ha embarrado muchísimo”, mencionó refiriéndose a que el comportamiento de Calderón es cuestionable. " Ha sido muy grosera... Ese es uno de los grandes errores ser tan grosera e incentivar al ciberbulling".

