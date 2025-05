La reacción de Yina Calderón al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

La casa de los famosos se encuentra en la etapa final. La novedad de esta semana fue la doble eliminación. Una que se llevó a cabo anoche y la otra que se realizará el domingo, como es habitual.

Yina Calderón eliminada de ‘La casa de los famosos’

El pasado domingo salió Karina García y su eliminación fue muy comentada en medios de comunicación, redes sociales e, incluso, dentro de la casa. Los famosos que aún quedan en competencia siguen hablando y recordando el paso de la paisa por el reality de convivencia.

En el reciente capítulo, se vivió una de las galas de eliminación más tensionantes hasta el momento en esta segunda temporada. En placa se encontraban: La Jesuu, Altafulla, Camilo Trujillo, Yina Calderón y La Toxi Costeña. Luego de dos días de votaciones, el público decidió que quien debía abandonar la competencia era la empresaria de fajas, quien se autodenominó “La villana” de la casa.

“Me voy feliz, fui una villana excepcional. Estoy muy feliz de ir a ver a mi hermana, a mi mamá. Llegué a los 9, di lora, toda la que no está escrita”, dijo la exconcursante.

Yina Calderón se entera que Epa Colombia está en la cárcel

Uno de los temas más comentados durante estos tres meses y medio en La casa de los famosos fue el de la situación legal de Epa Colombia. En varias oportunidades se escuchó a Yina pedirle a su amiga frente a las cámaras que le ayudara con votos, lejos de imaginarse lo que ocurría con la empresaria de queratinas.

En la reciente emisión de Mañana Express, Calderón se mostró muy afectada al recibir la noticia. Rompió en llanto y expresó su tristeza. Carlos Marín, uno de los presentadores del programa le dio la bienvenida a la exconcursante: “anoche vivimos uno de los capítulos más impactantes de La casa de los famosos, porque salió una de las protagonistas de esta temporada a quien tenemos hoy aquí. Mi querida Yina, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?”, le dijo.

Inmediatamente, Calderón no pudo ocultar sus emociones y contestó: “la verdad muy mal, estoy aquí porque me toca, pero recibí ahorita llegando la noticia que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel, yo no lo sabía de verdad, discúlpenme, yo nunca lloro”, dijo entre lágrimas.

Aunque lo intentó, la influenciadora no pudo contenerse: “me acabo de enterar. Muchas veces la esperé que gritara afuera, aparte que no me parece justo, hay resto de criminales sueltos, ni siquiera entiendo por qué está (en la cárcel), a mí solo me la sueltan ahorita antes de venir a este programa, y no entiendo, me muestran unas imágenes de ella en la cárcel, no entiendo de verdad", agregó.

Los presentadores intentaron calmarla, asegurándole que el departamento de psicología se encargaría de apoyarla durante este proceso, tras su salida de La casa de los famosos.

“No es justo, hay criminales en la calle, cómo la van a meter por algo que ella ya pagó, en las condiciones como está. Ella no es mala, es una buena persona. Muchas veces la esperé en la casa que fuera a gritar afuera, no es justo. Yo decía: ‘¿por qué no venía? ¿por qué no llegaba?’. Yo creo que es la única amiga que tengo en el medio. Ella cometió un error, pero no tiene que estar en las condiciones en las que está. No sé qué pasó”.

Sin embargo, Vea conoció que, en realidad, Yina se habría enterado de la situación de su amiga anoche mismo cuando salió de la competencia. De acuerdo con la información que nos suministró una fuente cercana al programa de convivencia, en ese momento, ‘Sayayina’, como ella misma se decía, habría tomado la noticia con mucha calma.

Finalmente, Yina dijo: “a mí no me importa haberme ido de ese programa, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, yo fui la villana de esta historia, mi importa es mi amiga que está en una cárcel. Hago el llamado para que nos unamos y hagamos por Epa Colombia. Ella ya pagó por ese error, no es justo”.