Epa Colombia: nuevo avance en su lucha por obtener la detención domiciliaria

La situación legal de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, podría dar un giro significativo luego de una reciente decisión judicial que reabre la posibilidad de que cumpla su condena en casa. La opción de detención domiciliaria, que le ha sido negada en ocasiones anteriores, ha vuelto a estar sobre la mesa por cuenta de una nueva solicitud presentada por su defensa.

Epa Colombia podría obtener el beneficio de detención domiciliaria ¿De qué depende?

De acuerdo con información publicada por El Tiempo y Noticias Caracol, el pasado 24 de abril el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas ordenó la recolección de pruebas para analizar si Barrera puede acceder al beneficio de casa por cárcel. Su defensa argumenta que dicha medida es necesaria debido a que ella es madre de una bebé de un año, lo cual, según sus abogados, justificaría un tratamiento penitenciario especial.

La orden del juzgado implica que varias entidades deberán aportar conceptos técnicos para apoyar o desestimar la petición. El Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio de Bogotá deberán pronunciarse sobre el rol de Epa Colombia como empresaria, un aspecto que podría influir en la evaluación de su comportamiento y reintegración social. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá realizar una visita sociofamiliar con el fin de establecer si las condiciones de su vivienda son aptas para una posible reclusión domiciliaria.

Esta decisión judicial ha vuelto a poner en el centro del debate público la situación legal de la influenciadora bogotana, condenada por actos vandálicos ocurridos en 2019. El proceso se enmarca en la Ley de Utilidad Pública promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que contempla medidas alternativas a la privación de la libertad en ciertos casos.

Una vez se recopilen todos los elementos requeridos y el juez disponga de la información necesaria, se programará la declaración de la sentenciada, según confirmó el comunicado emitido por el juzgado. Mientras tanto, Epa Colombia continúa privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.

Posibles consecuencias para Epa Colombia por la separación de su hija

En una entrevista con Noticias Caracol, Daneidy Barrera Rojas mencionó que ha pasado por unos días difíciles tras su ingresó a la cárcel, sobre todo por el hecho de permanecer alejada de Daphne Samara, quien cumplió su primer año de vida en semanas recientes.

“Tengo mucha depresión posparto y ansiedad (…) Son días difíciles, la verdad. Han sido días de tribulación, sobre todo por no tener a mi hija. Ella hasta ahora tiene nueve meses y me necesita tanto como yo la necesito a ella. Me gustaría que todo eso lo tuvieran en cuenta en este momento. En 2019, cuando todo pasó, yo no tenía una hija, pero ahora tengo una pequeña que depende de mí, vive de mí y no tiene ni siquiera un añito”, explicó Epa Colombia en su momento.