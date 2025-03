Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ se hizo cambio de look. Así quedó

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol. La antioqueña se desempeña como corresponsal en Medellín y se ha caracterizado por su estilo único, su forma de hablar sin filtros y su conexión con la gente. Desde que llegó al informativo, se ha convertido en un rostro clave para la cobertura de noticias regionales y temas de interés social.

Lo que hace especial a Érika Zapata es su autenticidad. A diferencia de otros periodistas que optan por un tono más formal, ella conserva sus raíces en sus reportajes, utilizando expresiones coloquiales y un lenguaje accesible para la gente. Esto ha generado debates en redes sociales, pero también le ha ganado el cariño de miles de colombianos.

Así se ve Érika Zapata con su nuevo look

Este fin de semana, Zapata decidió darle un giro a su imagen con la ayuda de una maquilladora profesional. El resultado fue una transformación que realzó sus facciones y le dio un aire fresco y renovado.

La periodista compartió su experiencia en redes sociales, manifestando su satisfacción con el cambio: “Muchachos, miren la que se encargó de hacer todo este arte el día de hoy, esta transformación tan grande. Camila, colega, ¿qué fue lo que me hiciste hoy que mejor dicho, me dejaste impactada?”, le preguntó a la maquilladora, quien explicó lo que le hizo.

Los cambios más notorios fueron en las cejas, que se las definió muy bien, y en las pestañas que potencializaron su mirada. “Me demostraste que siempre podemos vernos mejor”, terminó diciendo.

Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes felicitándola por el cambio: “Preciosa de todas las formas”, “hermosa, Eri y lo más lindo tu calidad humana”, “Hermosa, inteligente, auténtica”, “ahora sí que se tenga el futuro novio”, “muy linda quedó”, “quedaste hermosa... Resaltaron tus ojos expresivos”, “tienes una sonrisa muy bonita”, “mujer de corazón grande. Dios te cuide y te bendiga siempre”.

Érika Zapata pidió respeto por las críticas

Aunque la mayoría de los comentarios fueron elogiándola por su nueva apariencia, algunos internautas le dejaron fuertes críticas. Cansada de la situación, respondió: “La gente no se cansa. Que muy mal porque no me maquillo, me maquillo y me peinaron lambida y que ya tratando de hacerme daño diciéndome frentona. Se creen en el derecho de opinar de los demás como si fueran perfectos. Respeten y respétense. Sean buenos seres humanos y les aseguro que llegarán lejos. La vida premia a las personas bonitas de corazón”.