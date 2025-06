Érika Zapata se sometió a nuevo tratamiento estético: “quiero ser bonita y segura”

Érika Zapata se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su particular forma de informar lo que ocurre en Antioquia a través de Noticias Caracol. La paisa se ha destacado por su estilo coloquial y su sencillez. Aunque en algunas oportunidades ha sido criticada, también cuenta con un gran número de fanáticos que apoyan su autenticidad.

¿Qué se hizo Érika Zapata?

Recientemente, la antioqueña compartió en sus redes sociales que se sometió a un nuevo tratamiento estético, esta vez enfocado en su rostro. “Muy contenta, como siempre, con la doctora Claudia, mejorando el tema de la piel, especialmente el melasma. Iniciamos un nuevo procedimiento y me llevo unos productos para mi casa”, dijo.

El propósito de la periodista es reducir el melasma, una condición que genera la aparición de manchas en las mejillas, en la frente y el mentón. “Estoy trabajando mucho en mejorar mi aspecto porque no quiero ser solo una mujer inteligente, sino bonita y segura”, agregó la comunicadora, quien ya se ha realizado otros cambios físicos en su cuerpo. Uno de ellos fue en abril que se hizo una reducción de busto y la cual también dio algunos detalles.

“Me sometí a una cirugía, a un proceso que está cambiando mi vida, mi autoestima y mi salud. Genera problemas en la autoestima, pero también problemas en la salud, como que te duele la espalda y otro tipo de afectaciones. Cambió mi vida, me dio una segunda oportunidad. Estoy totalmente aliviada y muy contenta. Ya estoy súper bien, ya veo los resultados y estoy muy contenta. Van a ver una mejor versión de mí, una gran periodista no solo completa en el tema profesional, también en el tema personal", dijo en ese momento.

Sus seguidores le han dejado variedad de mensajes, algunos apoyando sus cambios y otros criticándola: “Mientras no cambie la manera de vestirse no pasa nada”, “excelente”, “divina”, “no es como los demás lo vean a uno, sino, como uno se siente... Y ella se siente bien así”, “tan linda”, “estás muy guapa y lo que más se te admira es tu autenticidad y sencillez ojalá nunca cambies”, “eres creación de Dios y no se equivocó en haberte formado, eres una mujer hermosa”, “no solo eres una mujer talentosa sino muy hermosa”, “cada día más hermosa”.