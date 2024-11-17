Erling Haaland: cuánto mide, su particular dieta y otros datos curiosos del goleador noruego

Erling Haaland (25 años) no solo llama la atención por los goles que marca o por su imponente físico. En el Mundial 2026, el delantero noruego también se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos del torneo gracias a su cercanía con los aficionados y a las curiosidades que rodean su vida fuera de las canchas.

Aunque hoy es considerado uno de los mejores delanteros del mundo, su camino no fue tan distinto al de otros jóvenes futbolistas. Durante su formación en Noruega asistió a los campamentos de talentos de la Federación Noruega, pero en esa etapa rara vez sobresalía por encima del resto. Con el paso de los años, la disciplina y el trabajo terminaron convirtiéndolo en una referencia del fútbol mundial.

Datos que quizá no conocía de Erling Haaland, delantero de Noruega

Con 1,96 metros de estatura, Haaland ha construido un método de preparación que va mucho más allá de los entrenamientos. El goleador sigue una alimentación cercana a las 6.000 calorías diarias, en la que prioriza alimentos frescos y ricos en proteínas. Entre ellos figuran cortes de carne, corazón de res, hígado, huevos, miel, leche cruda y vegetales, una dieta diseñada para soportar la exigencia física de la alta competencia.

La recuperación también ocupa un lugar clave en su rutina. Según The New York Times, en casa dispone de una bañera de hielo, una sauna y una cabina de terapia de luz roja para favorecer la regeneración muscular.

Eling Haaland también procura optimizar el descanso utilizando gafas que bloquean la luz azul antes de dormir y suele exponerse a la luz natural al comenzar el día para cuidar su ritmo circadiano. El propio futbolista ha explicado que considera el sueño uno de los pilares de su rendimiento.

Pero las curiosidades no terminan allí. De niño también practicó atletismo, balonmano y golf, e incluso se ha mencionado que logró una destacada marca en salto de longitud sin impulso cuando tenía apenas cinco años. Además, es un practicante habitual de la meditación, una costumbre que también refleja en su ya tradicional celebración de gol, cuando se sienta con las piernas cruzadas simulando una postura de yoga.

Fuera del campo, Erling Haaland también suele mostrar un lado mucho más relajado. En el Mundial 2026 protagonizó uno de los momentos más comentados al tomar el tambor de la afición noruega y liderar la celebración tras la victoria sobre Brasil.

Esa espontaneidad ha reforzado la imagen de un futbolista cercano, que combina una disciplina casi obsesiva para cuidar su cuerpo con una personalidad desenfadada que lo ha convertido en uno de los grandes favoritos de los aficionados durante el torneo.

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