Escándalos 2024: delitos sexuales, dudoso accidente, infidelidad, fraude y más

El 2024 fue un año en el que varios eventos tan diversos como escandalosos, ocuparon la atención del público en general y los cibernautas en especial, que como es usual no se reservaron sus opiniones sobre los famosos que protagonizaron dichos hechos, que terminaron convertidos en tendencia.

En el primer trimestre del año la pareja que parecía vivir un sueño comenzó a generar dudas. La conformada por Jennifer López y Ben Affleck, quienes cumplirían 2 años de casados el 20 de agosto. Por semanas se especuló con la ruptura de la cantante y el actor y director, ya que comenzaron a menguar sus salidas a eventos o paseos por las calles californianas.

El matrimonio, como después se supo, no vivía bajo el mismo techo desde marzo, pero solo hasta agosto ella pidió el divorcio ante un tribunal. La ruptura se tornó escandalosa por los rumores de las posibles causas. Aunque ninguno de los dos ha ahondado en ellas, se dijo que cuando el FBI allanó las mansiones de P. Diddy, antes llamado Puff Daddy y ex de Jennifer López y hoy señalado de delitos sexuales, habría hallado videos que no dejaban muy bien situada a López y por ello, Ben habría preferido romper con su esposa. El matrimonio duró muy poco viviendo en la fabulosa mansión que compró por cerca de 50 millones de dólares y que tuvieron que volver a poner en venta.

A pesar de que los trámites de divorcio continúan, la pareja eventualmente se ve y se ha mencionado que él es tóxico y que ella tendría esperanzas de volver.

P. Diddy el escándalo llamado el Epstein de la música

Otro hecho que sin duda se ubicó como un escándalo sin precedentes fue el arresto de P. Diddy, famoso productor y rapero, hoy detenido en Brooklyn, acusado por delitos sexuales. Aunque los señalamientos que detonaron el caso datan del 2023, la noticia adquirió una dimensión impresionante cuando las autoridades allanaron sus mansiones en La Florida y en California, el panorama comenzó a tomar otra connotación, pues empezó a hablarse del descubrimiento de lo que podría ser el Epstein de la música.

EL músico alegó, y sigue insistiendo, inocencia, pese al material hallado en los domicilios que indicaba que se habrían cometido abusos sexuales, en medio de las fiestas salvajes que el también empresario solía hacer.

El 17 de mayo se filtraron imágenes, grabadas en marzo del 2016, en un hotel de Los Ángeles donde se ve al artista golpeando a su exnovia Cassie Ventura, quien lo había demandado en el 2023. En ellas se ve al artista arrastrándola por el pelo en un pasillo y el ascensor, hasta hacerla regresar a la habitación. Él pidió perdón.

La investigación, luego de los allanamientos avanzó. Finalmente, el 23 de septiembre pasado las autoridades lo arrestaron por cargos como extorsión, tráfico sexual y prostitución.

Desde entonces más de 100 personas han demandado y aseguran ser víctimas.

El juicio contra P. Diddy, cuyo nombre de pila es Sean Combs, será en mayo del 2025.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, el triángulo más escandaloso del año

En mayo de este año, Christian Nodal anunció públicamente que rompía su relación con la cantante argentina Cazzu, quien además es la madre de su única hija, Inti, que cumplió un año en septiembre pasado. La noticia no hubiera trascendido a términos de escándalo de farándula si no hubiera sido porque menos de un mes después, el cantante y Ángela Aguilar anunciaron que eran novios y semanas después, más exactamente el 24 de julio, se casaron en una finca de Cuernavaca, México. Sería una boda secreta, pero se filtraron imágenes.

Se habló de infidelidad y la popularidad de Ángela disminuyó, sin embargo, ella se mantuvo en que “nadie salió lastimado” y no había víctimas en su historia.

El 31 de octubre Cazzu decidió no callar más y desmintió a la esposa de su ex dejando al descubierto que probablemente sí hubo infidelidad y la pareja hoy casada pudo haber comenzado su romance cuando aún Nodal estaba con Cazzu. Los comentarios en contra de Aguilar continúan y la solidaridad con la argentina permanece.

El 16 de octubre pasado el ex integrante del grupo británico Liam Payne falleció al caer del tercer piso de un balcón del hotel CasaSur, ubicado en la zona de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. En principio se barajó la posibilidad de un suicidio, pero pronto, se estableció que fue un desafortunado accidente derivado del consumo del cantante de una combinación de alcohol, drogas y medicamentos contra la depresión.

Con el caso comenzó una exhaustiva investigación que cada día sorprende más por sus revelaciones. En este punto están imputados por la muerte del artista varios empleados del hotel, acusados de haber facilitado las drogas al cantante y otros por negligencia, teniendo en cuenta que al parecer, Payne estuvo convulsionando en el lobby del hotel el día de su muerte y en lugar de pedir servicio médico decidieron dejarlo solo en su habitación.

El mejor amigo del artista en Argentina, el empresario Roger Nores, también está vinculado al caso.

La familia Payne nombró un apoderado en Argentina cuya tarea es procurar que se encuentre al culpable o culpables de la muerte del joven, que al parecer se hubiera podido evitar.

Daddy Yankee y Mireddys, el divorcio que llegó a fraude

La más reciente bomba de la farándula ha corrido por cuenta de Daddy Yankee y su esposa Mireddys. Ella le pidió el divorcio al artista después de 29 años de matrimonio. No obstante, lo que realmente ocupó el interés fue la acusación que el reguetonero puertorriqueño de 47 años hizo a su aún esposa Mireddys y a su hermana Ayeicha de querer retirar sin su autorización 80 millones de dólares de la cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris, dos de las empresas del artista.

Hace unos días la pareja llegó a un acuerdo, que le permitiría sacar sumas superiores a cien mil dólares, previa autorización de los dos, y en el que Daddy recuperó el control de sus empresas. No obstante Mireddys no cumplió con los lineamientos del acuerdo, como el hecho de no presentarse a una diligencia, y este 27 de diciembre nuevamente Daddy recurrió a la justicia, esta vez para solicitar que el juez señale de desacato, a la madre de sus hijos.

