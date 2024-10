JLo tendría esperanzas de volver con Ben Affleck, quien es acusado de tóxico

Hace casi dos meses, el pasado 20 de agosto, Jennifer López presentó los documentos solicitando el divorcio en un tribunal de Los Ángeles. Lo hizo el día que cumplía dos años de casada con el actor Ben Affleck. La pareja, que había estado comprometida casi 20 años atrás sin llegar al altar en esa ocasión, no logró hacer de esta segunda oportunidad, la definitiva.

A pesar de esta solicitud, con la que según los medios estadounidenses, él estaría más que de acuerdo porque la relación estaba frágil y en crisis desde marzo pasado, la pareja se ha visto en varias oportunidades. Y es que hay que decir que ni JLo ni Ben se han comportado como usualmente lo hacen quienes están en proceso de separación. Generalmente, no se les vuelve a ver juntos y mucho menos, se les divisa compartiendo. Aquí el caso es más bien particular, a pesar de no tener hijos en común, ya que los tres de él, son con la actriz Jennifer Garner; y los dos de ella, con el cantante Marc Anthony, han procurado juntarse con los retoños de ambos, que han hecho una cercana amistad a lo largo de los dos años de casados de sus famosos padres.

Jennifer López y Ben Affleck se siguen viendo a pesar de estar separados

No obstante, tal vez la situación más extraña es que unos esposos, que transitan por la separación, se muestren cariñosos y así fueron divisados, hace casi tres semanas en un hotel de Beverly Hills, donde Ben y Jlo desayunaron en una mesa; mientras sus hijos, estaban sentados en otra. Según testigos incluso hubo besos.

Paradójicamente los medios como TMZ han reportado que el proceso de separación es más complejo, legalmente hablando, ya que si bien es cierto no firmaron acuerdo prenupcial y cada uno se llevará lo que traía cuando se casaron, lo hecho en este par de años se compartirá, eso incluye las deudas y Jennifer querría que Ben le reconociera el dineral que ella invirtió en la casa de los sueños que terminaron vendiendo, en más de 60 millones de dólares, así como en su remodelación.

Según lo que ha trascendido, ella puso más dinero que él, así mismo fue la cantante quien pagó la espectacular boda en Georgia y querría que él le reembolsara la mitad de esa cantidad.

Ben Affleck ‘ilusionaría’ a JLo con volver

Con este panorama cariñoso, por un lado, y hostil por otro, según la revista InTouch no hay lugar a reconciliación. Definitivamente Ben no ha pensado en regresar, pero tampoco define una postura clara y envía mensajes equívocos a Jennifer, que de alguna manera, la alientan a pensar que volver, está dentro de las posibilidades. Se especula con que la cantante estaría atenta a que él se lo pida para retirar la demanda.

La conducta de Ben sería tan errática y preocupante, para sus cercanos, según InTouch, que lo perciben como tóxico y ha empezado a tener comportamientos autodestructivos. Recordemos que el actor de ‘Batman’ ha lidiado con problemas de alcohol y juego que se exacerban, cuando tiene conflictos personales. Así ocurrió después de separarse de Jennifer Garner, la madre de sus hijos, y temen que pueda recaer ahora que su situación con López no funcionó.

“Ben tiene una personalidad muy adictiva, y mucha gente cree que ahora que está sobrio, ha cambiado de vicios y se ha vuelto adicto al amor”, comentó la fuente a Intouch que menciona además que siembra esperanzas en su ex sabiendo que no tiene interés en una tercera oportunidad con ella.

“Por un lado, está jugando con la mente de ‘J. Lo’, lo cual no es amable. y también está enviando mensajes contradictorios a los niños, lo que no es saludable”, agregó la fuente. También se menciona lo dolida que está López porque él no le dio un chance real a su matrimonio.

¿Qué dijo Ben Affleck de las declaraciones de JLo?

Por su parte, el Daily Mail dio a conocer que Ben no esperaba que Jennifer López diera entrevistas sobre el divorcio tan pronto. López habló con Interview y confesó lo difícil de su proceso, pero también que este no la iba a destruir. Según una fuente cercana al actor, él sabía que ella hablaría, pues suele hacer películas y documentales de sus relaciones, así que a la postre esperaba que lo hiciera. No obstante, en su caso él si desea reservar detalles de lo que pasó para sí.

Recordemos que se especula con que uno de los puntos de desencuentro de la pareja que la llevó al divorcio es la constante exposición de las a las redes y a los medios, que choca con el temperamento reservado de Affleck, quien ni siquiera tiene redes sociales. Aunque tampoco se puede olvidar que otra causa de rompimiento aparente fue lo ocurrido con P. Diddy, ex pareja de Jennifer López. Se especula que el FBI habría entregado algunas cintas a Affleck que fueron escotadas en uno de los allanamientos a casa del rapero y allí Ben habría visto una faceta de su ahora ex que no le gusto para nada.

