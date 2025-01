Esposa de Marcelo Cezán, presentador de LCDLF, aclaró si está embarazada

Tras conocerse que Marcelo Cezán será el nuevo presentador de La casa de los famosos, sus seguidores se han interesado en conocer más detalles de su vida personal y profesional.

¿Marcelo Cezán será papá por segunda vez?

Michelle Gutty, la esposa del también cantante y actor, se ha encargado de contar algunos detalles de su relación que comenzó hace más de una década. Recientemente, la creadora de contenido se volvió protagonista de algunos titulares en medios de comunicación y redes sociales por su supuesto embarazo.

Ante las especulaciones, Gutty decidió aclarar la situación en sus redes sociales, poniendo punto final a las conjeturas, dejando claro que, por el momento, no está esperando un nuevo bebé.

“Santísimo, no, cero, cero. De pronto me habré subido un par de kilos estas semanas decembrinas de tanto tragar (…) Pero, no, no estoy embarazada para nada y no tengo planes en este momento de estarlo, pero si me subí de peso en diciembre, he comido terrible, comencé a comer mejor”.

Con esta aclaración, Michelle Gutty cierra el capítulo de los rumores y se enfoca en disfrutar de esta nueva etapa junto a su esposo Marcelo Cezán, quien recientemente se unió al equipo de presentadores de La casa de los famosos.

¿Qué profesión tiene Marcelo Cezán?

Además de presentador, Marcelo Cezán también se ha desempeñado como cantante y actor. En esta última faceta, ha participado en producciones como Me llaman Lolita, donde compartió créditos con Carla Giraldo, con quien se reencontrará próximamente en el reality de convivencia.

Sin embargo, Cezán también fue modelo y hasta futbolista, ya que integró las divisiones inferiores del Deportivo Cali. No obstante, su carrera profesional es Odontología. Se graduó de la Universidad del Valle, influido, especialmente, por su padre. En el fondo, el artista sabía que, aunque estudió eso, no era a lo que se iba a dedicar: “ya todos sabíamos que no me iba a dedicar a la odontología, cuando empecé a modelar, cantar y actuar”, contó en una entrevista para el diario El País en el 2019.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recientemente, el presentador renunció a Bésame. De acuerdo con lo que dijo, lo hizo sobre todo para dedicarle tiempo a su familia, pues trabajando los fines de semana en Bravísimo y las noches en La casa de los famosos, le quedaría poco tiempo para estar con su esposa y su hijo.

“Fue una decisión que vengo masticando desde hace tiempo (…) Por temas personales, por temas de tiempo, de mi esposa, de mi hijo, especialmente de mi esposa... Han sido cuatro años madrugando todos los días de mi vida, cinco de la mañana, con un propósito, con un objetivo compartir con ustedes este espacio, pasarla bien, disfrutar... Han sido cuatro años extraordinarios que hoy por temas de tiempo, agenda, de familia, y de mi hijo que está en una etapa crucial de seis para siete años, donde necesita esa figura paterna, necesita que yo me levante todos los días a su lado, que lo acompañe en sus procesos, que tenga esas conversaciones incómodas, que ya empezaron a pasar. He tenido conversaciones con mi hijo que pensé que iba a tener a los 12- 13 años y las estoy teniendo a los seis años. ¡Es increíble! Mi hijo me necesita, mi familia me necesita”.