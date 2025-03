Esto pagó Cristiano Ronaldo a Kevin Roldán por cantar en concierto privado

Para nadie es un secreto que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo posee una inmensa fortuna, siendo uno de los deportistas que mayor fortuna posee. El jugador suele realizar eventos, viajes y fiestas en medio del lujo. Por ello, es conocido que contrata los artistas de su predilección para que amenicen sus celebraciones sin que el dinero sea un obstáculo, por el contrario, pagando muy bien por sus servicios.

Hace unos años la noticia en el entretenimiento colombiano fue que el caleño Kevin Roldán había estado en una de sus fiestas privadas, donde deleitó a los invitados del CR7. Incluso, luego de que las imágenes salieran a la luz y se viralizaran se mencionó que el colombiano podría enfrentar una demanda, ya que habría violado un contrato de confidencialidad con su entonces cliente.

Ahora, en medio de una entrevista con la emisora Mix Colombia 92.9 el mismo Kevin habló del asunto disipando así todas las dudas sobre el recital privado y sus consecuencias.

La impresionante suma de dinero que le pagaron a Kevin Roldán por cantar

Ronny Kevin Roldán Velasco, como es el nombre de pila del exitoso artista, detalló en que fue el asistente de Cristiano quien contactó a su padre, que fungía como mánager en el 2015 y lo solicitó para tocar en un evento. El mismo Cristiano firmó el visado para que Kevin y su equipo pudiera cantar, en aquel entonces en España.

El artista de canciones como ‘Si no te enamoras’, ‘Hasta abajo’ y ‘PPP’ aguardó en el camerino del evento como mencionó, suele hacerlo, ya que él considera que lo contratan para cantar y guarda la distancia, por lo cual no creyó conveniente entrar a disfrutar de la fiesta como tal. Solo esperaba su turno para interpretar sus canciones.

Sin embargo, hasta allí llegó James Rodríguez, quien lo convidó a la fiesta y le comentó que Cristiano lo estaba preguntando. “Me quedé en el camerino y en un momento subió James Rodríguez y me dijo que Cris estaba preguntando por mí, que por qué no iba a la fiesta”,

También contó que allí departió un rato, luego se presentó y fue entonces cuando Cristiano subió y cantó junto a él, siendo estas las imágenes que se viralizaron.

Sobre el pago Roldan mencionó que recibió la jugosa suma de 250 mil euros, que en el 2015, igual que hoy es una suma astronómica, pues actualmente serían cerca de mil millones de pesos. “Bueno, no lo quería hacer público, pero hace poco me preguntaron en una entrevista en España... Fueron 250.000 euros”, dijo el artista que contó que por aquel tiempo no sabía mucho de fútbol.

“En ese tiempo estaba muy enfocado en mi música y no soy muy futbolero… Sabía que CR7 estaba rompiéndola y que era un duro, pero tampoco es que estuviera muy conectado con ese mundo”, explicó.

Roldán aprovechó esta charla para desmentir que hubiera sido demandado pues en ningún momento firmó restricción por compartir el material.

