Actor mexicano admite adicción al alcohol y anuncia su retiro: “me rindo”

El actor mexicano Jonathan Islas, de 45 años, ocupó las noticias de los medios de entretenimiento en su país, a finales de febrero, ya que su novia, Ferney Graciano, realizó un en vivo donde manifestó sentirse en peligro, luego de mostrar un lugar desordenado y evidenciar que ella y Jonathan estaban ebrios.

Ahora, Islas decidió ‘asumir su responsabilidad’ como lo manifestó con un video en Instagram donde reconoce que tiene problemas de alcohol, al tiempo que toma medidas.

El actor, que estuvo un buen tiempo en Colombia hace menos de 20 años grabando proyectos como ‘Flor Salvaje’, ‘Herederos del monte’, ‘Celia’, ‘A corazón abierto’ y ‘Bella Calamidades’, comenzó diciendo en el material: “esta mañana amanecí con una sensación de que tenía que soltar esto, y de que tenía que hacerme responsable de toda esta situación. Este video lo estoy haciendo por mí, pero se los quiero compartir porque sé que han estado desde el principio de mi carrera y me han apoyado. Han estado conmigo, y es gracias a ustedes que estoy en la posición donde estoy”, luego, indicó que reconoce que es débil y debe buscar ayuda y sanar.

“No solamente quiero sanar el tema del alcoholismo”, Jonathan Islas

“Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo, pero me doy cuenta de que no, el alcohol me superó. Y no solamente quiero sanar el tema del alcoholismo, también sanar tantas cosas que no le he puesto atención en mi vida, cerrar ciclos, sanar cosas que he vivido”, dijo visiblemente afectado por la confesión que hacía.

“Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que debo de sanar, una de ellas es dejar de tomar alcohol. No es fácil estar aquí y decirles, pero también somos seres humanos y tenemos el derecho equivocarnos, pero también hacer por algo de las cosas que hacemos mal”, agregó el actor.

“Sé que he cometido muchos errores y uno d ellos mas importante, aparte de lastimarme y lastimar a mi gente, a mis hermana, a mis parejas y mis seres queridos, cosa que me lastima mucho.. Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. (Es) una sustancia que no me da nada, me ha quitado muchas cosas”, mencionó Islas.

“Quiero que sea un ejemplo para la gente que está viviendo este proceso, que no estamos solos. No estamos solos, hay terapias que nos pueden ayudar”, dijo enviando así un mensaje a otros en su situación.

“No se queden estancados. Yo hoy quiero ser una mejor versión de mí como actor, como persona, como cantante, como ser humano, como hijo, solamente (...) me ha costado mucho trabajo, llevo una semana en este proceso y estoy muy contento de haber tomado esta decisión... yo sé que mucha gente me va a juzgar porque no conocen mi historia, hay cosas que no he sanado y estoy en un proceso, va a ser largo, pero... les pido que sean empáticos”, dijo.

La actriz Ferny Graciano publicó el siguiente video en sus redes sociales en donde aparentemente está discutiendo con el actor Jonathan Islas.



Los dos se ven pasados de copas y los internautas están preguntándose por Ferny ya que después de este video no ha publicado nada. pic.twitter.com/7dbxL73JdG — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 28, 2025

La decisión que Islas tomó se dio luego de que su novia Ferney Graciano publicara el video que se encuentra contenido en esta nota..

