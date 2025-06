Eva Longoria rechaza redadas de Donald Trump contra inmigrantes: “Es inhumano”

Es bien conocido que dentro de un buen número de celebridades el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es muy popular. Con su política contra los inmigrantes el mandatario ha aumentado aún más su impopularidad en este segmento.

No han sido pocos los artistas que han condenado su actuar. Recordemos que Richard Gere al ser galardonado en los Premios Goya de España pronunció un duro discurso y lo llamó ‘matón’. Ahora ha sido Eva Longoria, la actriz nacida en Houston, pero de sangre mexicana que se ha pronunciado fuertemente.

Lo hizo en un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde comenzó confesando que había tratado de grabarlo, pero el llanto no se lo permitía. “Cada vez que intento grabar un video empiezo a llorar”, mencionó.

Eva se refirió a las redadas cada vez más frecuentes que están ocurriendo en Los Ángeles, mismas que han desatado protestas, desde el pasado viernes 6 de junio, ya que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han detenido a decenas de personas sin documentos en regla, llevándolos a prisiones para luego ser deportados a sus países.

“No queremos criminales en el país, pero...”, Eva Longoria

“Es tan inhumano, difícil de ver. Si es difícil presenciarlo desde lejos, no me imagino cómo será vivirlo”, mencionó Longoria, quien fue una visible opositora de Trump en campaña y prefirió mudarse a España cuando el republicano se alzó con la presidencia del país. “Todos estamos de acuerdo en que no queremos criminales en el país, nadie quiere a los violadores o a quienes venden droga. Pero eso no es lo que está pasando. Hay redadas en fiestas de cumpleaños, en jardines infantiles, en comercios”.

La actriz recordó el papel vital que tienen los inmigrantes en el desarrollo y la economía de un país como estados Unidos, por lo cual no se les puede tratar así. “Hay industrias que dependen de su trabajo, son personas que nos alimentan y cuidan a nuestros niños. No podemos negar su humanidad”.

Eva recordó que en este tipo de operativos que calificó de inhumanos están cayendo personas honestas que tienen un rol familiar e instó a quienes no lamentan la situación en pensar al respecto. “Debemos sentir más compasión. Padres e hijos están siendo separados”.

Otras celebridades elevaron sus protestas contra la política del actual mandatario luego de Longoria como Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Jennifer Garner y Halle Berry, entre otras.

