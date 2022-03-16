Exesposa de Hassam se pronunció en medio de polémica que protagoniza el comediante

Una fuerte polémica rodea por estos días a Gerly Hassam Gómez, figura reconocida entre el público colombiano por su trabajo en la comedia. El humorista ha sido objeto de fuertes críticas por las discusiones que protagonizó con usuarios en distintas plataformas, episodios que escalaron por el tono y el tipo de respuestas que publicó. Parte de esos enfrentamientos involucraron a mujeres, lo que intensificó el debate sobre su conducta en redes y el impacto de sus mensajes.

En medio de los intercambios que sostuvo el comediante con sus críticos, apareció el nombre de Tatiana Orozco, su exesposa. Ella rehízo su vida en Estados Unidos después del divorcio y, hace poco más de un año, contrajo matrimonio con un ciudadano de ese país. A partir de eso, un usuario de X compartió una imagen comparativa entre dos fotos —una de Orozco con Hassam y otra junto a su actual esposo— acompañada de la descripción: “El verdadero glow up”.

La publicación desencadenó una respuesta agresiva e inesperada del también actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia: “Se llama progresar. Vive en Estados Unidos y se casó con un gringo, pero aprendió a p*char en el Restrepo”.

¿Qué dijo la exesposa de Hassam?

Las palabras del humorista causaron nuevas reacciones y llegaron a oídos de Tatiana Orozco, quien fue cuestionada por decenas de usuarios. “Tiene que poner bajo control a la basura del papá de sus hijas”, le escribieron a la mujer, quien respondió de forma contundente.

“Quiero dejar algo claro: si lo que buscan es desatar una pelea con alguien, háganlo directamente con esa persona. Ni mis hijas ni yo tenemos nada que ver ahí. Mis hijas están estudiando, estoy segura, no tienen idea de lo que pasa aquí, yo hace varios años estoy recuperando mi paz”, expresó a través de X (antes Twitter).

quiero dejar algo claro: si lo que buscan es desatar una pelea con alguien, háganlo directamente con esa persona. Ni mis hijas ni yo tenemos nada que ver ahí. Mis hijas están estudiando, estoy segura no tienen idea de lo que pasa aquí,yo hace varios años estoy recuperando mi paz. https://t.co/V2DMm0ZpXD — @tata.oro (@goldcurlygirl) November 12, 2025

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Tras este mensaje, Orozco dejó claro que no pretende involucrarse en las discusiones que enfrenta su exesposo ni permitir que terceros la arrastren a disputas ajenas. Recalcó que cualquier inconformidad o confrontación debe dirigirse directamente a la persona involucrada y no a su entorno familiar.

Además, subrayó que sus hijas no tienen relación con lo que ocurre en redes y que ellas continúan concentradas en sus estudios, ajenas a la controversia. La colombiana también mencionó que lleva años trabajando en recuperar su tranquilidad personal, por lo que pidió no ser vinculada a esta situación ni convertida en objetivo de ataques o señalamientos.