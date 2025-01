Exjurado de Yo me llamo revela sus tragedias: a su papá “lo iban a enterrar vivo”

Durante las primeras cuatro temporadas del reality musical ‘Yo me llamo’, de Caracol, el jurado calificador, encargado de dictaminar quién se llamaba y quién no, fue conformado por Amparo Grisales, quien se ha convertido en la juez insignia del programa y permanece en este rol; el mánager y presentador, Jairo Martínez y la comediante e imitadora, Luz Amparo Álvarez.

Álvarez, quien se retiró y comenzó proyectos distintos, como giras de presentaciones por el país, recientemente concedió una entrevista en la que ahondó en su parte personal, sus inicios y algunos de los eventos que han marcado su vida.

“Aprendimos a reírnos de todo”, Luz Amparo, ex jurado de ‘Yo me llamo’

Fue en charla con la periodista Cristina Estupiñán, ‘Sinceramente Cris’, que habló de su facilidad para hacer reír y se refirió a la persona que había sembrado en ella este aspecto. Aunque dijo que en general sus padres, “el buen humor viene de mi papá y mi mamá, que eran una pareja muy especial”; detalló un evento fuerte que vivió cuando tenía 12 años y su padre sufrió catalepsia y casi es enterrado vivo. Recordemos que esta condición a veces es confundida con la muerte misma pues la persona no da signos de vida: “Cuando tenía como 12 años, que lo iban a enterrar vivo (a mi papá) que es esa época se decía que era catalepsia, cuando mi papá volvió, no sabía caminar, no sabía hablar, entonces mi papá tuvo que empezar de cero a todo. Mi papá nunca recobró el movimiento su motricidad al 100%, ni la forma de hablar.”, recordó Luz Amparo de aquel tiempo en que como familia un evento tan difícil fue generando en ellos momentos de humor. “Entonces nosotros crecimos con un papá y con mi mamá, que siempre lo cogió de gancho, con esa fortaleza firmeza . Mi mamá era muy bonita, entonces a veces era como (que la gente decía) ¿qué hace con Don Leo? Mi papá caminaba diferente, no tenía equilibrio, tampoco hablaba con la dicción con la que hablamos normalmente (…) Aprendimos a reírnos de todo, de lo más difícil, de lo más fuerte y encontrarle lo bonito”.

Álvarez recordó que incluso algunas personas se preguntaban si estaba borracho “mi papá se caía, yo lo llevaba de la mano, él se tumbaba y se moría de la risa”, rememoró la artista que luego se refirió a la pérdida de los dos.

Luz Amparo Álvarez no pudo despedir a su padre

Cuando su papá falleció, ella estaba ya en Bogotá. “Mi papá se murió y no pude despedirme de él”, contó la artista, ya que esto ocurrió en una época en la que aún el celular no era tan habitual y hubo problemas para que su familia se pudiera comunicar. “Me quedó ese dolor. Cuando veo a mi papá... bueno, en la morgue, o sea, tuve que viajar y ese viaje se me hizo eterno. Fue muy duro, y entonces a mí siempre me quedó eso, ese dolor. Hasta años después, cuando me dio neumonía, me dio de todo, y todo el mundo decía: ‘Usted tiene que despedirse de su papá’. O sea, yo nunca lo había despedido”, mencionó.

Sobre la pérdida de su madre, mencionó que la había visto el día anterior a su muerte, pero por alguna razón cuando supo que la llevaban a la clínica, pensó que se iría y así ocurrió.

