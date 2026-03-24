Exnovio de Carmen Villalobos se pronunció sobre rumores de romance e infidelidad. Esto dijo

En medio de los rumores recientes sobre su vida sentimental, Frederik Oldenburg decidió pronunciarse públicamente y aclarar qué ocurre realmente fuera de cámaras. El venezolano, quien ha estado en el centro de versiones que lo vinculan con una atleta europea, respondió a las especulaciones durante una aparición televisiva.

Sus declaraciones se dan meses después de que se confirmara el final de su relación con Carmen Villalobos, una ruptura que generó múltiples interpretaciones y que, con el paso de los días, ha seguido dando de qué hablar por la aparición de un nuevo nombre en la conversación.

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su vida sentimental?

Durante su participación en el programa ‘Hoy Día’ (Telemundo), el presentador se refirió directamente a los señalamientos que lo relacionan con Marjanca Polutnik, con quien fue visto recientemente en distintos espacios. Lejos de confirmar un vínculo sentimental, Oldenburg fue enfático en su respuesta.

“Ella es mi amiga, muy hermosa”, aseguró, al tiempo que explicó que han compartido actividades cotidianas como salidas al estadio, visitas a la playa o recorridos por centros comerciales. Según dijo, se ha tratado de encuentros normales dentro de su vida personal.

Ante la insistencia de los presentadores, quienes le preguntaron directamente si existía un interés romántico, Frederik Oldenburg lo negó y afirmó que actualmente está “soltero y en paz”, dejando claro que no mantiene una relación sentimental.

El venezolano de 39 años también reiteró que el vínculo con la atleta es únicamente de amistad y que, incluso, fue él quien tomó una de las fotografías que ella publicó en redes sociales durante un partido de béisbol, uno de los eventos que alimentó las especulaciones en días recientes.

Además, explicó que no se trata de un contacto reciente, pues se conocen desde hace tiempo y coincidieron nuevamente en Miami, donde compartieron varios espacios. “La pasamos muy bien”, comentó sobre esos encuentros.

De ese modo, Frederik Oldenburg contrastó con versiones difundidas previamente por la periodista Mandy Fridmann, quien había señalado que entre ambos existiría algo más que una amistad, basándose en fuentes cercanas y en algunos movimientos en redes sociales. De paso, desmintió que haya sido infiel a Carmen Villalobos con Marjanca Polutnik y que ese haya sido el motivo de ruptura.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí