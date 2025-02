Exotic Dj contó si volverá a caminar tras su atentando. Así avanza su recuperación

Daniel Alejandro Salinas, conocido artísticamente como Exotic DJ, es un reconocido DJ colombiano que ha destacado en la escena de la música electrónica del país. Su trayectoria ha estado llena de éxitos y colaboraciones que lo han establecido como una figura influyente en el género.

¿Qué le pasó a Exotic Dj?

El 3 de noviembre de 2024, durante una actuación en el motel “Rey de Corazones” en Cali, DJ Exotic sufrió un atentado en el que recibió seis disparos. Este ataque lo dejó en estado crítico, requiriendo atención médica urgente y una larga hospitalización. Permaneció varios días en coma inducido, incluso, Marcela Reyes, su expareja, reveló que alcanzó a morir durante 20 minutos.

Exotic Dj Fotografía por: Redes sociales de Exotic Dj

Así avanza la recuperación de Exotic DJ

Aunque las esperanzas de vida eran pocas, el músico y toda su familia, consideran que ocurrió un milagro con él. Hace algunas semanas despertó y, ahora, está enfocado en su rehabilitación. “La recuperación va muy bien, muy rápida, lo que Dios empieza lo termina”, dijo en sus redes.

En los últimos días, el DJ llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para aclarar dudas sobre su estado de salud. Desmintió los rumores de supuesta invalidez, explicando que solo tenía una fractura en el fémur y una sensación de adormecimiento en el pie izquierdo debido al tiempo que estuvo en coma. Afirmó que su recuperación estaba avanzando positivamente, pese a que no puede caminar todavía.

¿Qué sintió Exotic en el momento del atentado?

El artista no había interactuado casi con sus seguidores debido a su estado de salud. En los últimos días reapareció y reveló qué sintió en el momento del atentado:

“Sentí siempre protección y que nada me dolía y veía cómo la gente corría y nadie me ayudaba, hasta que llegó un viejo amigo y me cargó y me llevó a la clínica”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, reveló qué enseñanzas le ha dejado este difícil episodio de su vida: “ha tener paciencia, a valorar la vida hasta en la comida que le introducimos al cuerpo, la importancia de la familia”.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes, deseándole una pronta recuperación: “no era la hora de él”, “Dios es grande”, “un milagro que esté bien, ojalá su vida cambie para bien”, “que te sigas recuperando”.