Exotic DJ, ex de Marcela Reyes, confirmó noviazgo con reconocida modelo: “Mereces ser feliz”

Daniel Alejandro Salinas, conocido como Exotic DJ, reapareció recientemente en redes sociales por un motivo distinto al atentado que sufrió en noviembre de 2024, hecho que puso en riesgo su vida y por el que fue noticia durante varios meses.

Durante su proceso de recuperación, su expareja Marcela Reyes —madre de su hijo Valentino— estuvo presente, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa. Sin embargo, una reciente publicación desmintió esos rumores y dejó en evidencia que el vallecaucano inició una nueva relación sentimental.

¿Quién es la novia de Exotic DJ, ex de Marcela Reyes?

Se trata de la modelo conocida como Dianny More, quien ha participado en campañas publicitarias para distintas marcas de ropa y de productos para el cuidado personal. En su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 800.000 seguidores, también impulsa su propia marca de joyas.

Fue en esa misma plataforma donde Dianny confirmó su relación con Exotic DJ, mediante una publicación en la que le dedicó un mensaje al vallecaucano y compartió varias fotos juntos.

“Sin lastimar a nadie y con Dios en nuestros corazones, ¡mereces ser feliz!”, escribió la joven empresaria. En la misma publicación, también destacó las cualidades que la habrían enamorado del DJ: “La humildad de tu corazón y tu amor a Dios y a mi hija”.

Aunque por ahora se desconocen mayores detalles sobre la relación sentimental de Exotic DJ y Dianny More, como el tiempo que llevan juntos o cómo se conocieron, seguidores y amigos de ambos reaccionaron emocionados a la noticia. “Hermosos”, “me alegra mucho por el negrito, se merece mucho amor” y “deseo que les vaya muy bien en esta nueva etapa”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja.

Esta fue una de las fotos que Dianny More compartió junto a Exotic DJ. Fotografía por: captura de pantalla

La reconciliación de Exotic DJ y Marcela Reyes

Durante años, Exotic y Marcela mantuvieron una relación marcada por diferencias que terminaron en su separación. Sin embargo, tras el atentado que sufrió el DJ, la influenciadora volvió a acercarse, no solo a él, sino también a su entorno familiar.

“Te perdono y me perdono, porque somos padres y familia para siempre. Mi esencia es estar siempre para las personas que forman parte de mi vida. Dios repara todo, y te dio la oportunidad de aprender y crecer como persona. Estamos felices de verte nacer de nuevo, negrito”, escribió Marcela Reyes durante la recuperación de su expareja, quien correspondió al responder: “Esta mujer me ha probado finura toda mi vida. Te pedí y te vuelvo y te pido perdón nuevamente en público. Me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida”.

Posteriormente, la llamada ‘Reina de la Guaracha’ aclaró que el vínculo con Exotic DJ se mantenía en un plano amistoso. Aun así, algunos seguidores continuaron señalando la posibilidad de una eventual reconciliación sentimental, sobre todo por la cercanía que demostraban en sus mensajes.

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