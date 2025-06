Exparticipante de La casa de los famosos confirma que tiene cáncer: “es lamentable”

El pasado lunes 2 de junio, La casa de los famosos All Star llegó a su final, dejando como ganador a Carlos Cruz, conocido como Caramelo. El segundo lugar fue para Luca Onestini, el tercero para Rey Grupero, el cuarto para la colombiana Rosa Caiafa y, en quinto lugar, el actor y cantante Paulo Quevedo.

¿Qué le pasó a Paulo Quevedo?

Tras su salida de la competencia, el actor sorprendió al anunciar que fue detectado con cáncer. Durante su estadía en la casa, presentó algunas señales de alerta, por lo que tuvo que solicitar atención médica. Después de múltiples exámenes, le fueron descubiertos unos nódulos en su garganta.

“En un momento determinado sí pedí ayuda profesional. En donde pude someterme a un sonograma y efectivamente me encontraron que yo tengo dos nódulos en la garganta, en las cuerdas vocales. Que uno de ellos pues está bien, pero otro no está bien. Tenía el aspecto con ciertas características que representaba un nódulo cancerígeno maligno, del cual tuve que continuar sometiéndome para estudios, estudios, estudios”, dijo en entrevista con Jesús Cáceres.

El artista tendrá que someterse a un procedimiento quirúrgico para combatir la enfermedad: “Lamentablemente me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible. Es lamentable, pero, bueno, ni modo, estas son cosas que nos suceden y tengo que ahorita ya darle seguimiento. Yo creo que en una semana me meto al quirófano. Me tienen que operar de la tiroides”, agregó.

En otra entrevista con el programa La mesa caliente de Telemundo, Quevedo también se refirió al difícil momento de salud que atraviesa en este momento; sin embargo, se mostró tranquilo y esperanzado en la cirugía para poder recuperarse lo antes posible.

“Es un nódulo que tiene aspecto maligno, cancerígeno, es algo que tengo que tratarme sí o sí ya... Tengo que someterme a una cirugía que ya se está programando para la próxima semana. Es algo que tengo que afrontar, después de eso la recuperación que puede ser un mes o puede ser menos, me estoy empapando de todo este tipo de información. La gente ha sido tan amable, ha contribuido con mucha información, me está ayudando a concluir y a entender en qué momento pudiese yo retomar acciones laborales, después de todo esto, lo ideal sería aprovecharlo", aseguró.

Finalmente, señaló que espera que esos nódulos no le generen consecuencias en su faceta como cantante: “Espero que no afecte mi carrera, vamos a ver el resultado, tengo muchos planes musicales, yo no más estoy apostándole a lo mejor”.