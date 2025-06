Miguel Bueno, exparticipante de LCDLF, reveló quién es su ‘Solcito’: “estoy feliz”

El nombre de Miguel Bueno se hizo popular el año pasado tras su participación en la primera edición de La casa de los famosos Colombia. Aunque antes el artista, quien es hermano de Pipe Bueno, ya había iniciado su carrera musical, fue el programa de convivencia el que le dio un salto importante en la industria. Desde entonces, el artista ha venido mostrando su talento a nivel nacional e internacional.

Su relación con Ornella Sierra, también exparticipante del programa también fue uno de los temas más comentados sobre su vida personal. Sin embargo, terminaron hace unos meses sin revelar mayores detalles al respecto.

Miguel Bueno confirma que está soltero

El cantante de música urbana, quien recientemente fue tendencia en plataformas digitales por su canción Solcito, junto a Juan Duque, exnovio de Lina Tejeiro, dialogó con Vea sobre su situación sentimental.

“Ahorita no hay ‘solcito’, o puede que sí o puede que no, no sé. Estoy soltero, estoy feliz, trabajando mucho, enfocado. Si llega alguna persona, llegará, no hay que buscarla, yo siento que eso llega cuando tiene que llegar y pasa cuando tiene que pasar", afirmó, aunque no se negó a la posibilidad de iniciar un nuevo romance tras su ruptura con Ornella.

El hermano de Pipe Bueno tiene claro cuáles son sus requisitos para que una mujer conquiste su corazón: “definitivamente que tenga un buen sentido del humor, que sea trabajadora, que entienda también mi profesión para yo estar tranquilo, siento que es algo muy importante, que nos complementemos, que yo también le de tranquilidad a ella, y ya, yo creo que la persona cuando llegue es la persona y ya, el amor no se busca, él lo encuentra a uno”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Melissa Gate gana ‘La casa de los famosos’, según Miguel Bueno

Entre otras cosas, el joven artista también se refirió a La casa de los famosos que está a punto de llegar a su fin. Comparó esta temporada con la del año pasado, donde él participó: “la he visto bastante movidita, con bastantes cosas un poco más pesaditas, pero creo que también ha tenido su magia, igual que la primera temporada. Definitivamente creo que el programa ha sido un éxito”. Incluso, mencionó quién es su favorita: “creería que Melissa es mi favorita. Ella puede estar ganándose el programa”.