Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ protagoniza rumores de reconciliación con su ex

Dos años después del estreno de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, uno de los participantes volvió a ser tema de conversación y debate en redes sociales. Esta vez no por temas relacionados a su paso por el reality ni por alguna polémica reciente, sino por rumores de su vida sentimental que despertaron la curiosidad de quienes siguieron de cerca la relación y la ruptura que protagonizó fuera del programa.

¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se habría reconciliado con su ex?

El protagonista de estos nuevos rumores es Eduardo José Ferrer Almanza, conocido en redes sociales como Alfredo Redes, creador de contenido cartagenero y uno de los finalistas más comentados de La casa de los famosos Colombia 1. Su nombre volvió a cobrar fuerza porque su vida sentimental siempre ha estado bajo la lupa, especialmente desde la mediática ruptura con Yulieth Almario, madre de su hijo.

La separación de la pareja, ocurrida meses después de que él saliera del reality, estuvo marcada por versiones opuestas. El creador de contenido aseguró en su momento que atravesó un fuerte bache económico y señaló a Almario de aprovechar su ausencia para gestionar el dinero que generaban sus redes sociales, al punto de dejarlo —según dijo— “en la quiebra”. Las declaraciones terminaron en un intenso debate digital y pusieron a la joven en la mira del público.

Ella, por su parte, negó esa versión y explicó que la relación se desgastó por la interferencia de terceros, incluidos algunos amigos y familiares del influenciador. Lo hizo durante una dinámica de preguntas en Instagram, donde respondió que la “envidia” habría influido en la ruptura. Sus palabras encendieron otra ola de comentarios y alimentaron teorías sobre quiénes habrían intervenido en la relación.

¿Por qué se dice que Alfredo Redes se habría reconciliado con Yulieth Almario?

Los rumores comenzaron el pasado 7 de diciembre, durante la celebración del Día de Velitas. Tanto Alfredo Redes como Yulieth Almario publicaron en Instagram una serie de historias que muchos interpretaron como señales de un posible reencuentro. La primera pista fue el lugar: ambos compartieron fotos tomadas dentro de un apartamento con la misma decoración, el mismo tipo de iluminación y una mesa con alimentos y bebidas que, aunque mostrada desde ángulos distintos, coincidía en cada detalle del entorno.

Estas fueron algunas de las publicaciones que Alfredo Redes y Yulieth Almario compartieron en sus redes. Fotografía por: Captura de pantalla

A esto se sumaron otras imágenes que avivaron la conversación. Los dos posaron frente al mismo espejo del apartamento y, además, lucían pijamas idénticas de Stich, el personaje de Disney. El pequeño Isaías (su hijo) también aparecía vistiendo una prenda del mismo diseño, lo que fortaleció la idea de que estaban reunidos en familia.

Finalmente, en una de las historias de Yulieth, usuarios notaron lo que parecía ser el brazo de Alfredo, reconocible por sus tatuajes. Con estas coincidencias, las redes no tardaron en especular sobre una posible reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ellos.