¿Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se casó? Fotos confundieron en redes

Aunque La casa de los famosos ya llegó a su fin, los concursantes siguen dando de qué hablar fuera de la competencia. Algunos ya retomaron las actividades laborales que tenían antes de ingresar al reality, y en su mayoría, están dedicados a generar contenido a través de redes sociales.

¿Manelyk González se casó con Caramelo de ‘La casa de los famosos All-Star?

Una de las concursantes más comentadas de la segunda temporada del programa fue Melissa Gate, quien hizo intercambio con Manelyk González de La casa de los famosos All-Star.

La participante de ‘La casa de los famosos All Star’ también reveló que, durante su infancia, fue víctima de un intento de abuso sexual. Más detalles de su historia. Fotografía por: Instagram

La mexicana estuvo un par de días compartiendo con los participantes de la edición de Colombia, ganándose el cariño del público, y aunque tampoco el programa grabado en México, sí quedó en el recuerdo de los televidentes.

Estando en el reality, Manelyk inició un romance con Caramelo que se ha fortalecido fuera de la competencia. De hecho, en los últimos días se convirtió en tendencia luego que se viralizaran unas fotos donde aparece en un altar, vestida de novia y con un ramo de flores en sus manos.

“No sé cómo explicarles cómo pasó, pero chicas, me caso, no es como lo esperaba, fue muy rápido, pero es que cuando hay amor, hay amor. Si las cosas no se hacen así, a lo mejor ni se hacen. ¡Qué locura!”, dijo a través de un video.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes y los internautas no dudaron en dejar sus impresiones: “los que se casan así duran más que los que duran años de noviazgo”, “los que conocen a Mane saben realmente que no es verdad jeje ha de ser otra cosa”, “deben estar promocionando algo”, “tan cierto como el amor por Caramelo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desmienten supuesta boda de Manelyk González

Luego de los diferentes rumores que circularon en redes sociales, el periodista Pablo Chagra reveló la verdad detrás de esas imágenes de Manelyk vestida de novia. Según él, se trata de una campaña publicitaria por la que fueron contratados ambos exparticipanes de La casa de los famosos.

“Esto se trata de un programa especial, una publicidad que le llaman, no sé si vaya a salir por las pantallas de Telemundo o de un ressort, pero, se trata de un especial, algo que están grabando para hacer promoción de una cosita que se viene pronto…pero no, no se casó Manelyk para que no tengan eso, pero, de que se ve preciosa, si se ve preciosa de novia…” dijo.