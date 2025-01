Exparticipante del ‘Desafío’ ahora es modelo webcam: “Es un trabajo desgastante”

Yanci Alejandra Ulloa Agudelo, mejor conocida como Gema, se dio a conocer por su participación en el Desafío The Box 2023. La exconcursante se caracterizó no solo por su desempeño físico, sino por su conexión con la naturaleza, la espiritualidad, su ser interior y las energías.

Gema del ‘Desafío The Box’ tiene nuevo trabajo

La deportista es recordada porque, en un uno de los capítulos del programa su equipo sufrió un castigo y ella tuvo que asumir el reto de cortarse el pelo, uno de los momentos más épicos de la competencia.

Desde entonces, Gema ha venido trabajando en diferentes proyectos que ha dado a conocer a través de sus redes sociales. Su carrera tomó un giro y ahora se dedica al modelaje por webcam. En una reciente entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, explicó las razones detrás de su decisión y habló sobre los retos y beneficios de esta profesión.

Gema, exparticipante de ‘El Desafío The Box’. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

“Quiero ayudar a mi familia, me gustaría tener una fundación de perritos y quiero viajar mucho. Quiero estudiar, quiero ser una coach, una persona que pueda ayudar desde lo que vivió”, aseguró.

La creadora de contenido aclaró cómo es su trabajo, pues, en algunas oportunidades, ha recibido críticas de sus seguidores: “Las modelos webcam transmitimos por unas plataformas... Yo no lo veo malo porque sé mi propósito, sé mi intención, pero muchas personas que uno quiere y que uno ama no las van a ver así en su momento. Lo que hago no es malo, me parece que es un arte muy bonito, no tienes contacto con nadie. Yo he trabajado hasta 14 horas, pero es porque yo tengo un objetivo”, reveló.

Sobre qué contenido específicamente hace, aseguró: “Hablar, llorar, reír, bailar... Nosotras hacemos shows para adultos, pero con nuestras herramientas, en nuestro espacio, que nadie nos esté irrespetando, eso es un trabajo desgastante”.

La transformación de Gema ha sorprendido a sus seguidores, quienes la recuerdan como una mujer espiritual y amante de la naturaleza. Sin embargo, la exconcursante asegura que este nuevo camino le ha permitido crecer y conocerse mejor. Su cambio físico ha llamado la atención de muchos internautas, pues ahora luce el cabello más largo, y, además, hace unos meses se realizó una cirugía estética para aumentar su busto.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la nueva faceta de Gema. Mientras algunos la apoyan y celebran su valentía por explorar nuevas oportunidades, otros critican su decisión y cuestionan su imagen. Sin embargo, Gema ha demostrado que no se deja afectar por las opiniones negativas.