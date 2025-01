Exparticipante del ‘Desafío’ reveló duro momento tras ser víctima de robo en 2024

Al finalizar cada año, las personas suelen hacer un balance de lo que ocurrió durante los 365 días; así como también, planean sus objetivos para el año que sigue.

¿Qué le pasó a Laura Madrid?

Laura Madrid, exparticipante del Desafío The Box 2021, hizo una publicación en sus redes sociales, haciendo una reflexión de lo que le ocurrió el año pasado. Compartió con sus seguidores uno de los momentos más difíciles que enfrentó durante el 2024.

A través de sus redes sociales, la deportista reveló que fue víctima de un robo que le dejó secuelas emocionales. La experiencia fue tan traumática que la llevó a encerrarse en casa durante ocho días, luchando contra la ansiedad.

“En un mundo donde todos mostramos nuestros ‘triunfos’, aquí te muestro mis desaciertos. En enero intentaron atracarme, lo que hizo que me encerrara por 8 días con ansiedad. En febrero me robaron una cadena, me la jalaron desde una moto, y me golpearon el cuello, eso también me bajoneó”, así comenzó el año anterior para la exparticipante del Desafío.

La deportista también reveló otros difíciles momentos que enfrentó: “durante el año me escribieron múltiples marcas para trabajar con ellos, pero no se concretó nada, pude darme cuenta que dentro de mí tenía celos por personas que sí se les daba. En enero y febrero estaba acabando mi apartamento, así que mantenía cubriendo huecos económicos. Busque plata por aquí y póngala aquí. Fueron tres meses muy estresantes”.

Vuelve Madrid al Desafío XX 2024, una de las deportistas más queridas por los televidentes, subcampeona del Desafío The Box 2021. Deportista que no se llevó la victoria en la final, pero sí se llevó el corazón de muchos. Te contamos qué ha pasado en su vida los últimos años. Fotografía por: Tomadoderedessociales

La deportista contó que, luego de su participación en el Desafío 2021, quiso volver, sueño que se le cumplió el año pasado cuando llegó como refuerzo en la etapa dorada del Desafío XX. Sin embargo, no fue lo que ella esperaba:

“Siempre quise volver al Desafío, no de la manera en la que volví, no me fue como esperaba y me enfrenté con comentarios que me dolieron mucho, así que decidí no volver a competir”, reveló.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, pese a esos malos momentos, terminó el año 2024 convencida de sus capacidades y talentos: “Ahora estoy más conectada con Dios y agradecida por cada aprendizaje. Soy una mujer valiente, fuerte y capaz. Tengo la absoluta certeza de que cada paso que doy es mejor que el anterior. Encontré en mi corazón todo lo que estaba buscando. Soy mi mejor amiga”.