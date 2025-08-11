Exparticipante del ‘Desafío’ dejó el contenido para adultos para seguir a Dios

En el capítulo 24 del Desafío The Box 2023 ocurrió un hecho inesperado que fue tendencia en ese momento. Franklin Erney Reyes, conocido como ‘Black’ incumplió una de las reglas del juego al tocar a propósito el agua de la piscina, luego de que Gamma, su equipo, perdiera el acceso a todas las zonas húmedas de la casa.

En esa oportunidad, el entrenador explicó lo ocurrido: “Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más. Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso. Quiero renunciar y no quiero estar más acá. Mi intención no era ganar un castigo para todos, no me interesaba hacerlo. Al principio inicié con muchas ganas, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que mi tranquilidad vale más que eso”, dijo.

¿Qué pasó con Black, exparticipante del ‘Desafío’?

Desde ese entonces, el deportista se dedicó a seguir su vida como entrenador. Además, se inscribió en OnlyFans, plataforma en la que le iba muy bien económicamente.

Este fin de semana en una entrevista con La Red, habló de su nueva vida: “Siempre he sido deportista, competía en fisicoculturismo, trabajo con mi cuerpo, soy entrenador”, dijo.

Black, exparticipante del 'Desafío The Box 2023'.

¿Por qué Black, del ‘Desafío The Box’ ya no es creador de contenido para adultos?

Aprovechando sus atributos físicos, Reyes abrió una página de OnlyFans, motivado por sus seguidores: “No era algo que yo quería para mi vida, lo hice quizás por las personas, me lo pedían mucho. Antes de entrar al Desafío tenía ocho mil seguidores, y esas personas me escribían mucho: ‘yo pagaría por verte’, ‘me encanta tu cuerpo’. Yo reflejaba con mi cuerpo mucho morbo“, dijo.

Sin embargo, un hecho inesperado hizo que cambiara de mentalidad: “Siempre he sido consiente sobre lo que está pasando en el mundo. Dios está que viene a juzgar al mundo por tanto pecado, por tanta maldad. Ese estilo de vida no me va a ayudar a acercame a Dios, entonces decidí dejarlo a un lado para seguir el camino de Dios.Tuve una revelación divina un día a las 3:00 a.m., eso fue en enero. Tuve un sueño que estaba caminando por el pueblo, el cielo estaba muy nublado, muy opaco y de repente miré una luz en el cielo que iba cogiendo fuerza. De un momento a otro se disparó como el flash de una cámara y se apagó todo, fue instantáneo. De la tierra empezaban a subir muchas luces. Al mirar eso, dije: ‘Dios vino por su pueblo, vino por su iglesia’. Sentí mucho temor, mucho miedo, me levanté con el corazón y la cabeza aturdidos, estuve muy mal, se sintió muy real. Fue un aviso de parte de Dios que tengo que prepararme, buscar de él”, contó en su entrevista con La Red.

¿A qué se dedica ahora Black del ‘Desafío The Box 2023’?

Ahora, el exparticipante del Desafío tiene otros sueños y proyectos: “El Only lo borré. Nunca he sido mujeriego y en este momento estoy soltero. Quiero casarme, tener una familia, sería algo muy bonito tener una familia dentro del camino de Dios. Parte del proceso de convertirme es estudiar la Biblia, es la guía para llevar una vida agradable a Dios y apartarse de muchas cosas malas. Yo me preparo todos los días, trato de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de ir a la iglesia, de escuchar, de aprender, de mejorar y espero algún día llegar a ese punto de que Dios me pueda usar para ayudar a más personas”.

Su meta es clara: “Quiero ser predicador, quiero ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Sería el logro más importante de mi vida. Antes vendía mi cuerpo, hoy en día sigo como entrenador, estoy empezando a montar un local de ropa deportiva. No he dejado de entrenar duro, pero la diferencia es que ahora ando más tapado, con ropa mucho más grande, no me ando exhibiendo. Ya me enfoco más en lo espiritual y no tanto en lo carnal”.