Exparticipante del ‘Desafío’ reveló que no tiene luz en su casa. ¿Por qué?

El Desafío Siglo XXI ha generado muchos comentarios en redes sociales, pues a diferencia de las temporadas anteriores, ha tenido varios cambios que sorprendieron a los 32 participantes que fueron seleccionados para competir en ‘La ciudad de las cajas’.

La actual temporada comenzó el pasado 2 de julio y, desde entonces, varios de los concursantes ya se han ganado el corazón de los televidentes, bien sea por su desempeño dentro de la competencia o por sus historias de vida.

¿Qué pasó con Julio del ‘Desafío Siglo XXI’?

El 23 de julio, durante el ‘Desafío a muerte’, Julio Cortés, integrante de Omega tuvo que abandonar ‘La ciudad de las cajas’, tras perder la prueba. Antes de irse, expresó su alegría por haber cumplido el sueño de participar en el programa de Caracol Televisión.

“Mi abuela, pues pudo sentirse orgullosa, de algún día lo soñé y aquí estoy. Mi madre, mis hermanos, todos, mis amigos, los que sin tener nada me apoyaron. Es un sueño que tuve desde pequeño, me he preparado para esto, empecé a leer libros, hablar conmigo mismo y renunciar a un empleo de 8 horas”, contó.

Tras su salida, fue entrevistado por ‘Jhoncito preguntón’, el periodista del reality, quien le preguntó: “¿por qué no tienes luz en tu casa? Eso me conmovió”. El deportista se sinceró respondiendo: “porque hay que pagar muchos recibos que se deben”.

Enseguida el periodista preguntó: “¿cuánto debe en recibos?”. Cortés no dudó en dar la cifra: “la verdad no sé, pero por ahí cuatro o tres millones”.

- “¿Entonces cómo alumbran allá?, ¿Cómo ven televisión?, ¿Cómo escuchan la radio?”, continuó preguntando el periodista.

Finalmente, el exparticipante reveló cómo ha hecho durante este tiempo. “Con velas, yo me veía el Desafío en el celular.Yo iba a cargar el celular donde mi vecina. Ella siempre me ha dejado cargar el celular”, contó.

Los internautas han dejado sus impresiones: “Su salida fue muy pronta, pero Dios tiene un propósito muy bonito reservado para ´el”, “estas son las personas que en verdad se merecen estar en el Desafío”, “de verdad nadie sabe la situación real de cada persona, y me parece que es buena persona. No entiendo por qué no tiene un trabajo si es una persona joven”, “Julio merecía estar más tiempo en el Desafío, es una persona honesta, humilde”.