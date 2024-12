¿Exparticipantes del ‘Desafío’ terminaron?: “decidí alejarme y hacer silencio”

Cada temporada del Desafío de Caracol Televisión ha quedado en el recuerdo de los televidentes y usuarios en redes sociales, no solo por el desempeño físico de los participantes, sino también por los romances que se formaron dentro de la competencia, e incluso, después del reality.

Galo Pinzón y Laura Madrid habrían terminado

Madrid y Galo, quienes se conocieron y se enamoraron en el Desafío 2021, rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su historia de amor, que comenzó en el programa con algunos gestos cariñosos, y siguió fuera de las cámaras, ha dado mucho de qué hablar.

Los exparticipantes del equipo Omega del Desafío The Box. Fotografía por: Instagram

La pareja se había mostrado muy unida en sus redes. Incluso, se rumoró que tendrían planes de boda, No obstante, en las últimas horas se ha especulado que, al parecer, habrían terminado.

El pasado 27 de diciembre, la también modelo publicó un video en su cuenta de TikTok que sembró las dudas de sus seguidores. En el clip aparece cantando Hasta aquí llegué de Nanpa Básico y Beéle, mientras que sus ojos se van llenando de lágrimas.

En la letra, dice: “Pude entender que no eras pa’ mí solo por tus falla’. Vayas donde vayas, te recordaré. Yo no soy lo que estás diciendo, soy lo que callas. Dime, ¿a quién engañas? Ya nada va a estar bien. Y antes que me olvides, yo te recordaré. Fuiste lo mejor que habido. Pero, baby, hasta aquí llegue. Y antes que lo olvides, baby, perdóname. Por siempre haber sabido que no eras para mí”.

Junto al videoclip, escribió: “Decidí alejarme y hacer silencio porque ya había hecho demasiado ruido”, escribió de un emoji de corazón con curas.

Aunque la modelo no ha confirmado ni desmentido esa información, sus seguidores han compartido su tristeza y asombro en las redes sociales. Muchos fans han mostrado su apoyo a ambos y esperan que logren superar esta complicada situación.

“Ya llegará alguien mejor que sanará ese corazón”, “no sé que te pasó, pero siempre adelante reina hermosa”, “habrá alguien que llegará con muchas mejores expectativas y con ganas de brindar lo mejor”, “mi Madrid te mereces lo mejor del mundo, se nota que eres un gran ser humano además de hermosa físicamente”, “no llores ni estés triste bella... eres impresionante nunca pienses lo contrario”, “Dios te bendiga, todo pasa por algo eres una mujer fuerte, trabajadora, sigue adelante sin mirar atrás”, “quédate siempre con todo lo bueno y bonito”.