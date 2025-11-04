Exparticipante del ‘Desafío’ se sometió a procedimiento estético: “No estaba segura”

Camila Arrastia, excapitana del equipo Alpha del Desafío Siglo XXI, sufrió una lesión el jueves 10 de julio durante el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, luego de caer al piso sobre sus pies, afectando su tobillo. Esto ocasionó su salida inmediata de la competencia. Desde entonces, en sus redes sociales mostró el proceso de su recuperación y sus proyectos personales y profesionales.

“Yo creo que es un sueño que se acaba muy rápido, pero dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, pude conocer gente increíble y también tal vez dejarles un poquito de mí. Estoy muy segura del equipo que elegí. Den todo de ustedes, son personas increíbles y vengan acá a demostrar por qué están acá”, dijo en ese momento.

¿Qué se hizo Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’?

Hace unos días, la nutricionista de 25 años publicó un video en su cuenta de TikTok contándole a sus seguidores que pasaría por el quirófano. “No saben lo emocionada que estoy. Me voy a operar y obvio les tenía que contra esta súper noticia. Obvio les estaré mostrando todo”, dijo.

Además, reveló tomó la decisión de operarse porque se sentía incómoda con una parte de su cuerpo: “Es algo que tenía ganas hace mucho tiempo. No había dado ese empujoncito, porque no estaba segura, entre otras. Todo empezó porque yo tengo los gorditos de aquí del brasier y cuando uno se va a poner camisas strapless, se ve terrible, o por lo menos a mí no me gusta como se ve".

Además de eso, Cami también se puso prótesis en sus senos para mejorar su apariencia: “Yo toda la vida he sido plana y para hacer ejercicio, me parece delicioso. El cirujano me dijo, que cuando me quitara esa grasita de ahí iba a quedar más plana. Me dijo que la solución era ponerme unos implantes pequeños, algo lindo que sea vea natural. Y yo dije, ¿por qué no?“, contó.

Sus amigos y seguidores no dudaron en dejar sus comentarios en el video que cuenta con más de 7.700 likes: “Buena suerte y éxitos Cami, vas a quedar más linda”, “más hermosa de lo que eres”, “tan bonita”, “estás muy linda”, “te vas a ver muy linda”. Hasta el momento no ha mostrado el resultado de la cirugía, pero los internautas han estado al tanto.

La intervención transcurrió sin ninguna novedad. Tras el procedimiento, la deportista dio un parte de tranquilidad a sus seguidores afirmando que estaba bien: “Al principio sí me dolieron los brazos, pero en estos días de recuperación, me he sentido mucho mejor”.