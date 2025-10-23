Famosa actriz ahora trabaja como enfermera en USA: “No hay mucho trabajo actoral”

De protagonizar telenovelas a la enfermería. Esta es la historia de Sonya Smith, la reconocida actriz venezolano-estadounidense, quien ha hecho parte de importantes producciones como Guajira, María Celeste, Pecados ajenos, ¿Dónde está Elisa?, Tiempo final, entre otras.

Recientemente, en una entrevista con Franklin Suárez, reproducida por People en Español, la actriz reveló varios detalles de su vida personal y profesional, entre ellos, su otra faceta, desconocida por muchos.

Sonya Smith también es enfermera

En el 2016, la actriz de telenovelas se graduó como enfermera. Actualmente, debido a la falta de oportunidades laborales, decidió dedicarse 100% a esa profesión. “Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas”, dijo en la mencionada entrevista.

Smith desempeña esa labor en una clínica de ortopedia donde trabaja cuidando adultos mayores: “Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado porque creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú ayudas a la otra persona, pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, te llena tanto, por lo menos a mí me parece”, reveló.

Este trabajo le ha dejado una gran satisfacción, porque además, sus pacientes la reconocen como actriz: “Algunos me dicen: ‘¡Qué mala eres en esa novela, pero me encanta verte!’. Es gracioso porque no esperan encontrarme en una clínica", contó.

La actriz describió al tipo de pacientes con los que trabaja: “Me encanta trabajar con personas mayores porque muchas veces son las más olvidadas. Algunos viven solos o tienen demencia leve, y de ellos se puede aprender mucho. Muchos no tienen a su familia. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden, trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera”, contó.

Finalmente agregó: “La vida siempre evoluciona y uno debe evolucionar con ella. Reinventarse es parte del crecimiento personal y espiritual. Mientras más se pueda aprender y explorar nuevas áreas, hay que hacerlo”.

Sonya no ha dejado de lado la actuación, simplemente alterna sus dos profesiones. Hace un tiempo, reveló en una entrevista con Telemundo la importancia de la enfermería: “Es una carrera fascinante y muy bonita donde siento que muchas veces no se les da a las enfermeras y a los enfermeros –a las personas que trabajan en este rubro– el valor que en realidad ellos merecen porque ellos son la última línea y la voz de los pacientes. Es uno de los trabajos más arduos y más importantes porque tú eres como el punto medio. Tú debes estar pendiente de saber cómo está tu paciente, conocer cómo está reaccionando, qué siente, qué está comiendo, o sea es un trabajo que requiere mucha dedicación".