⁠Fátima Bosch, Miss Universo 2025, recibió amenazas de muerte: “No me voy a quedar callada”

El pasado 20 de noviembre se eligió la nueva soberana de la belleza en Tailandia. La ganadora fue Fátima Bosch, representante de México. Sin embargo, la victoria de la nueva Miss Universo se ha visto envuelta en un escándalo marcado por acusaciones de fraude, renuncias de varias candidatas, críticas a la organización e incluso, campañas de odio contra la reina.

¿Qué pasó con Fátima Bosch?

A través de sus historias de Instagram, la mexicana denunció amenazas de muerte en su contra. "En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, dijo.

La modelo también se refirió a la violencia digital que ha enfrentado en los últimos días: “A las mujeres que han recibido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba”.

La reina de belleza se refirió a los comentarios negativos que ha recibido tras las acusaciones de supuesto fraude en la edición número 74 de Miss Universo. Fotografía por: Instagram

Aprovechó para enviar un mensaje a sus críticos: “Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”.

La polémica surgió luego que Omar Harfouch, quien renunció como juez en la final del concurso, calificó a Bosch como “falsa ganadora”.