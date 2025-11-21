¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025? Edad, novio, qué estudió y más

La noche de este 21 de noviembre, en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia, Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025, en una edición marcada por el lema “The Power of Love”, que tuvo como anfitrión al comediante Steve Byrne, acompañado por los comentarios en bastidores de Dayanara Torres y R’Bonney Gabriel. La nueva soberana recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, en una gala que brilló por sus mensajes de inclusión, impacto social y liderazgo femenino.

La ceremonia incluyó una presentación musical de Jeff Satur y un jurado internacional que contó con la participación de personalidades como Natalie Glebova, Andrea Meza, Romero Britto, Ismael Cala, Saina Nehwal, Louie Heredia, Chalida Thaochalee, Miniyothabo Francisca Baloyi y Sharon Fonseca.

Fátima Bosch, Miss México, es la nueva Miss Universo 2025

Con una presencia escénica sobresaliente, la representante mexicana logró conquistar al jurado, no solo durante las pasarelas en traje típico, de baño y de gala, sino también con sus respuestas en las entrevistas y en las preguntas finales.

La representante del país azteca compitó en el top 5 con Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

¿Cuántos años tiene Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández, nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa (Tabasco), en México. Actualmente tiene 25 años. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Ha ampliado sus conocimientos en la industria del diseño y la moa en Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

De acuerdo con información, la nueva Miss Universo mide 1,74 metros. Desde que era joven, ha demostrado un gran compromiso con la filantropía. Según sus propias palabras, comenzó a involucrarse en obras sociales a los 14 años, impulsada por su deseo de “ayudar a la gente”.

Su camino en el mundo de los concursos comenzó en 2018, cuando fue elegida como Flor de Oro Tabasco, representando a Teapa. Más tarde, en septiembre de 2025, se llevó el título de Miss Universo México en un evento que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco, lo que le abrió las puertas para competir en la edición internacional del certamen.

¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

La nueva soberana de la belleza, quien se convirtió en la cuarta mexicana en tener la corona, sostuvo una relación sentimental con Kevin Álvarez, una de las figuras del Club América.

El romance, que se hizo público a finales del 2023 estuvo marcado por la discreción. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación comenzaron a circular fotos juntos.

Según medios especializados, Fátima y Kevin tenían una relación bastante estable, pero las demandas de sus carreras complicaron las cosas. Mientras ella se dedicaba a prepararse a fondo para los certámenes de belleza, Álvarez estaba en un momento crucial de su carrera en la Liga MX y con la Selección Nacional. Por eso, la relación no logró avanzar.