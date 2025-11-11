Fechas Miss Universo 2025: preliminar y cronograma completo de Vanessa Pulgarín

Con el lema oficial “The Power of Love” (“El poder del amor”), esta edición de Miss Universo busca resaltar la unión, la empatía y el liderazgo femenino en un contexto global de diversidad y empoderamiento. El certamen contará con un itinerario durante todo el mes de noviembre que va desde la llegada de las delegadas el pasado 2 de noviembre hasta la tan esperada noche de coronación, que está programada para el 21 de este mismo mes. Más de 130 candidatas de todos los rincones del mundo se reunirán en Tailandia, donde participarán en una variedad de actividades culturales, sesiones de fotos, entrevistas con el jurado y competencias preliminares que ayudarán a seleccionar a las semifinalistas.

Vanessa Pulgarín es la representante de Colombia, quien fue elegida el domingo 28 de septiembre en Miss Universe Colombia: el reality, conducido por Claudia Bahamón y cuyos jurados fueron Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Cronograma Miss Universo 2025

Bangkok, Phuket y Pattaya son las tres ciudades anfitrionas donde se llevarán a cabo todas las actividades y diferentes eventos en torno al certamen de belleza más importante del mundo.

Martes 11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket.

Miércoles 12 noviembre : Traslado de delegadas a Pattaya City.

Jueves 13 de noviembre: Ensayo.

Viernes 14 de noviembre: Desfile en traje de baño en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, que se encuentra en la ciudad de Pattaya.

Sábado 15 de noviembre: Entrevistas privadas con el jurado, una de las etapas más cruciales y decisivas del certamen.

Domingo 16 de noviembre: Todas las delegadas de regreso a Bangkok.

Lunes-martes 17-18 noviembre: Ensayos finales.

Miércoles 19 de noviembre: Competencia preliminar de trajes típicos o nacionales, donde cada representante tendrá la oportunidad de mostrar la rica identidad cultural de su país.

Jueves 20 noviembre: Ensayo general.

Viernes 21 de noviembre: Gran gala final en Bangkok, donde se coronará a la nueva Miss Universo 2025, quien será la sucesora de la actual reina, la danesa Victoria Kjaer.

Además de su atractivo visual y cultural, Miss Universo 2025 tiene como objetivo reafirmar su papel como una plataforma de liderazgo femenino. En esta edición, se espera que las candidatas sean valoradas no solo por su belleza física, sino también por su impacto social, sus proyectos personales y su capacidad para inspirar a otras mujeres en sus comunidades. La organización ha subrayado su compromiso de seguir avanzando hacia un certamen más inclusivo, donde la inteligencia, la empatía y la autenticidad sean los verdaderos protagonistas.

Un total de 25 semifinalistas serán elegidas por el jurado durante la ronda preliminar. Además, cuatro candidatas más representarán a cada región del mundo, y una será seleccionada mediante el voto del público, formando así un grupo de 30 candidatas.