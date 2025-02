Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, muy bien acompañado en su viaje a Brasil

Felipe Saruma es uno de los influenciadores más populares de Colombia y luego de su matrimonio con Andrea Valdiri, otra conocida creadora de contenido, su vida sentimental se convirtió en un tema de interés para millones de personas en redes sociales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La compañía de Felipe Saruma en Brasil

En días recientes, el bumangués de 26 años estuvo de viaje en Río de Janeiro, donde aprovechó para visitar las tradicionales playas y otros lugares. Sin embargo, tal parece que su visita a la ciudad brasileña también estuvo motivada por razones laborales.

Así lo dejó entrever Felipe Saruma en una publicación de Instagram, en la que agregó una foto en compañía de Anitta. La imagen, tomada en Río de Janeiro durante un evento empresarial, generó una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Te puede interesar : “Solo falta el anillo”, Andrea Valdiri confesó que está lista para casarse de nuevo

“Río de Janeiro con una increíble compañía. Muy feliz de esta experiencia”, escribió Felipe Saruma como descripción a su instantánea con Anitta, en la que lucen sonrientes y relajados, lo que despertó la curiosidad de muchos sobre los detalles de su encuentro.

Felipe Saruma admitió que tocó fondo tras su ruptura con Andrea Valdiri

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, el creador de contenido mencionó que, a pesar de su corta edad, le costó bastante asimilar que la relación amorosa con ‘La Valdiri’ llegó a su final más pronto de lo que alguna vez imaginó.

“Me casé casi a los 22 años y me separé casi a los 24. Uno se pregunta: ‘¿Por qué me pasa esto?’, pero hay que seguir. Había tenido una novia antes de la relación con Andrea, entonces para mí, no lo voy a negar, fue muy fuerte porque yo tenía unos planes, ahora todo se cambió. Cuando yo me separé, yo era un palo, estaba terrible, no comía ¡Casi me voy, estaba flaquísimo! Para mí fue como si se me hubiera acabado el mundo porque había cortado relación con mis papás, entonces ese diciembre estuve solo con unos amigos”, aseguró Felipe Saruma, quien es la primera vez que habla en público sobre el divorcio con Andrea Valdiri.

El también empresario aseguró que, precisamente, fue tocar fondo lo que le permitió tomar el impulso necesario para darle un giro radical a su vida.