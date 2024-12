Finalista del ‘Desafío The Box’ será papá: “lo soñaba”

En la versión de ‘Desafío The box’ 2023 uno de los deportistas más populares fue sin duda Yan Carlos Pizo Perdomo, más conocido como Yan Pizo y quien llegó a la final enfrentándose a Sensei por la anhelada copa.

A pesar de que han pasado meses desde que el público los vio en competencia, Yan ha mantenido al tanto de su vida a los miles de seguidores que tiene en las redes sociales. A mediados del año pasado, justo después de su salida del reality donde fue parte del equipo Beta anunció que su esposa había perdido el bebé que venía en camino. Recordemos que en medio del programa Gabriela Tafur le anunció que sería padre. “¡Soy papá! Por mucho tiempo lo habíamos planeado, todo llega cuando tiene que llegar. No me las creo que estos días me han pasado tantas cosas bonitas, muy agradecido con Dios. ¿Usted se imagina las historias que le voy a contar? ¡ÉL no me lo va a entender!”, dijo Yan en ese entonces, pero tiempo después se dio la perdida.

Yan Pizo de ‘Desafío The Box’ será padre nuevamente

Este año Yan fue noticia al revelar que había pasado por el quirófano y se había operado la nariz. Ahora el desafiante vuelve a generar opinión entre sus seguidores, que lo han felicitado, por su reciente anuncio. El deportista caucano reveló en sus redes sociales que nuevamente será padre.

“Mi familia recibió el mejor regalo de navidad Soy el hombre más feliz del mundo, lo soñaba lo anhelaba, gracias Dios”, escribió el exdesafiante esta Navidad en su Instagram y acompañó el texto de una imagen donde parecen las manos de su hija y las de él y su esposa, con una prueba de embarazo que dio positiva.

En las demás imágenes compartidas se ve él junto a su hija y a su esposa, que ya se le evidencia el vientre abultado por su estado. Las fotos dan muestra del ambiente que la familia vive rodeada de naturaleza. Recordemos que Pizo es bastante popular por publicar su cotidianidad en el campo en las redes sociales y en este mismo entorno se ejercita para mantenerse en forma.

