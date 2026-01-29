Finalista Miss Universo anuncia que está enferma: “tengo cáncer”. Tiene 33 años

La primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021, Jaylene Marie Álvarez de 33 años sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un impactante anuncio: “Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno”, comenzó diciendo la exreina.

“No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre”, complementó.

Lo que más ha llamado la atención del anuncio es su fortaleza para enfrentar el duro desafío. “Tener un cara a cara con la muerte y decirle: ‘Conmigo no, no ahora, no todavía’ es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”, expresó a través de su comunicado en Instagram.

Exreina y generadora de contenido se muestra fuerte frente al diagnóstico

También mencionó que con la noticia ha llegado una especie de renacer y crecimiento. “Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo. Hoy vivo con más intención, con más amor y con más propósito. Quiero servir más, amar mejor y ser una mejor ciudadana del mundo que compartimos”.

La modelo, influencer y también comunicadora hizo un llamado a cambiar hábitos de vida y expresar sin temor. “No esperemos una sacudida para vivir plenamente o buscar a Dios. Digamos lo que sentimos, abracemos más y sirvamos sin esperar nada a cambio”, expresó.

“Sigo adelante con esperanza, con valentía y con Dios como mi guía”.

Según su perfil de Instagram, la exreina ha dedicado esfuerzo y tiempo a campañas de prevención del mal que hoy sufre.

“Yo misma me palpé la masa. Soy una mujer fuerte. La vida me ha preparado para este momento”; dijo en una reciente entrevista sobre la manera en que descubrió que había algo anormal en su cuerpo. “Me dieron un diagnóstico, no un destino”, dijo en otra charla con El Nuevo día, de su país sobre la enfermedad.

