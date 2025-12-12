El rey Carlos III habla sobre cáncer en video que pronto será emitido ¿Qué dijo?

Carlos III, rey de Inglaterra, comunicó al mundo a comienzos del año pasado que padecía de cáncer. Aunque no entró en detalles sobre el tipo de mal que lo aquejaba o el lugar del cuerpo afectado, es claro que desde entonces se ha sometido a tratamiento. Su nuera, Kate Middleton, también estuvo luchando contra el mal por el mismo tiempo, pero a diferencia de él, ella ya entró en remisión. La esposa del príncipe William retomó en este 2025 sus actividades y se le ha visto mejorada y optimista.

Volviendo a Carlos III, ahora el palacio de Buckingham reporta que el monarca ha grabado un video sobre el mal en el marco de la campaña, que lleva el título de ‘Stand up to cancer’ (Enfrentarse al cáncer), lanzada de forma conjunta a principios de este mes por la organización ‘Cancer Research UK’, que investiga esta enfermedad, y el Canal 4 de la televisión británica.

¿Qué dijo Carlos III en video sobre el cáncer?

Según precisó el palacio, este cometido tiene por objetivo resaltar la importancia del diagnóstico temprano, recaudar fondos para la investigación y apoyar a todos los afectados por la enfermedad. Recordemos que cuando el rey fue diagnosticado también recalcó la relevancia de los exámenes de rutina, así como la importancia que se le debe dar a las alertas para un temprano diagnóstico.

El mensaje del jefe de Estado será emitido por el Canal 4 a las 20.00 GMT de hoy, tras ser grabado en la última semana de noviembre en una sala de Clarence House, próxima al palacio de Buckingham.

Carlos III ha estado recibiendo tratamiento oncológico de forma ambulatoria, desde principios de febrero de 2024 y, según los medios, se estima que se trata de sesiones semanales en una clínica de Londres. En todo caso, el cáncer no parece afectar a sus actividades como jefe de Estado.

