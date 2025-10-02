Florinda Meza defendió a Ángela Aguilar de las críticas: “Es una chica buena”

Desde julio del año pasado, en redes sociales no ha dejado de ser tema de conversación la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar que se hizo pública a las pocas semanas que el intérprete de Adiós amor terminara con Cazzu, la madre de su hija Inti.

Aunque los cantantes de Dime cómo quieres llevan más de un año casados, todavía siguen generando todo tipo de reacciones en los internautas. Algunos apoyan su relación, mientras que otros siguen rechazando que Nodal hubiera dejado a Cazzu.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar y Nodal?

La actriz mexicana, recordada por su papel de ‘doña Florinda’ en El Chavo del 8, dio su opinión sobre los dos artistas mexicanos. Comparó las críticas que les hacen constantemente con las que le hicieron a ella por su relación con Roberto Gómez Bolaños, quien estaba casado con la mamá de sus hijos.

En entrevista con medios de comunicación mexicanos, la actriz defendió a Ángela: “Es una chica buena, noble, él (Christian Nodal) tiene 12 años más o sea que la cordura debería caber en él; ellos tienen derecho a hacer su vida”, dijo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Fotografía por: Instagram @angela_aguilar_

Asimismo, afirmó que le parece exagerado el nivel de exposición que han tenido los jóvenes cantantes por su romance y las comparaciones que hacen en redes sociales con ella: “Pobrecita, y no, ¿por qué la comparan? Para empezar, es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad, pero los años quitan todo".

Aprovechó para, de manera indirecta, enviarle un consejo a Ángela: “Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”, agregó.

En su caso, aunque Chespirito murió hace 11 años, la actriz de 76 años todavía sigue recibiendo malos comentarios y hasta insultos en sus redes sociales. Sin embargo, ha sabido ‘pilotear’ esa situación: “Me duele que exista eso (el hate), porque yo no he hecho nada para que exista, pero el hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que yo sea insensible, pero gracias a que soy fuerte sé cómo manejar eso al paso de muchos años”.

Aseguró que muchas veces, personas con malas intenciones buscan hacer eso para sonar y aprovechar su fama: “Sé que ese pequeño mundillo es manejado por intereses y que hay mucha codicia en medio de todo, que hay mucha gente inmoral, que se cuelga de la fama de otros y que inventa cosas, eso es manipulación, yo ya viví mucho (eso) ¿por qué se cuelgan de mí? Qué hagan su propia fama”.