Florinda Meza joven: así se veía ‘Doña Florinda’ antes de sus cirugías

Antes de convertirse en la famosa doña Florinda de El Chavo del 8, Florinda Meza tenía un aspecto diferente al que mostró más tarde en la televisión. En sus primeros años como actriz, se podía notar que tenía una nariz más prominente y rasgos faciales más marcados.

Cuando hizo su debut en el programa de Chespirito a principios de los años 70, su apariencia ya había cambiado: su nariz se veía más delgada y refinada, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible rinoplastia. Desde ese momento, Meza adoptó un estilo más sobrio y elegante, con un rostro estilizado que se convirtió en parte de su identidad como doña Florinda.

Florinda Meza Fotografía por: Redes Sociales Florinda Meza

¿Qué cirugías estéticas tiene Florinda Meza en la cara?

A lo largo de los años, la actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños se ha sometido a varios procedimientos estéticos. Ella misma ha admitido que tuvo que reconstruirse la nariz, pero no precisamente por vanidad: “Me partí la cara y, mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir; tres veces me pusieron injerto porque me quedó plana la nariz y querían hacerme una cuarta operación, para darle la forma que tenía”, dijo hace unos años en una entrevista.

En el 2008 se sometió a otro procedimiento estético para mejorar su apariencia: “Me tijeretearon, bueno, más bien fue con bisturí, me quitaron pellejos de los ojos y de la papada”, dijo. Además, la actriz agregó que Roberto Gómez Bolaños le dijo en ese momento: “¿A quién le quieres gustar? Si a mí me encantas como estás”, a lo que ella le contestó: “le dije ‘a mí, quiero gustarme a mí’”.

En redes sociales se ha rumorado que la actriz mexicana de 76 años, al parecer, también se ha aplicado bótox en los últimos años; sin embargo, ella no ha confirmado ni desmentido eso, salvo en una oportunidad dijo: “¿hacerme cosas? No. Al fin y al cabo, de todas maneras, se hace uno vieja. Voy a decir mi edad siempre, siempre la digo y luego los años van a seguir pasando. Lo que quiero es que mi cuerpo me ayude y me responda.

“Que la realidad es que siempre fue la mujer más hermosa del mundo”, “la belleza con la que enamoraste al Gran genio y súper comediante, está en tu alma”, “usted ahora está más bonita que antes, la juventud por lógica tiene su belleza, pero con el tiempo, su belleza ha brotado de una manera excepcional, antes era una bonita joven, ahora es bellísima dama, una dama fina y elegante”.