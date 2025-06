Florinda Meza reaccionó a la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’. ¿Qué dijo?

La serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, que se estrenó el pasado jueves 05 de junio por la plataforma de streaming Max y que narra la vida y carrera del icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, ha provocado una variedad de emociones entre los fanáticos que él mismo creó como actor, guionista y productor.

Sin embargo, una de las reacciones más esperadas era, sin duda, la de Florinda Meza, quien fue su pareja sentimental y una figura clave en su vida tanto personal como profesional. La actriz, famosa por su papel de Doña Florinda en el recordado programa infantil El Chavo del 8, se pronunció y compartió su opinión sobre la producción que, por ocho jueves, estrenará un nuevo capítulo.

MEX4546. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 06/06/2005.- Fotografía de archivo del 20 de agosto de 2006 del actor y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' durante la presentación de su libro autobiográfico 'Sin Querer Queriendo' en la Ciudad de México (México). En el imaginario colectivo de los hispanohablantes es difícil no asociar las carcajadas con los golpes del Chavo del 8 o las aventuras del Chapulín Colorado, dos de los personajes más emblemáticos de Bolaños, más conocido como Chespirito, del que se podrá conocer más gracias a una nueva serie biográfica estrenada en Max. EFE/Mario Guzmán ARCHIVO Fotografía por: Mario Guzmán

¿Qué dijo Florinda Meza de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

Como se ha conocido durante los últimos años, la actriz no ha tenido una buena relación con los hijos del icónico actor. En varias oportunidades ha revelado que se ha sentido apartada de decisiones relacionadas con el legado de Roberto Gómez Bolaños, entre ellas, la administración de sus obras y derechos.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, Florinda Meza fue cuestionada sobre su percepción de la serie biográfica de su esposo. Al respecto, dijo: “no estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. Claro que sí los he visto, (los adelantos) el último lo vi, porque no aparecen en todas partes, no puedo opinar, porque un avance no dice mucho", afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La artista se refirió a la trama de la serie: “si es una historia x, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Y si esto lo están anunciando como biografía, porque así lo están anunciando, tiene personas”. Asimismo, se refirió al actor que le da vida a Roberto Gómez Bolaños. “Cuando lo vea te voy a decir si es el tipo de persona, aunque sea un poco más alto”.

Pese a las diferencias que ha tenido con los herederos del actor, al parecer, ya estarían mejorando su relación. Así lo aseguraron Roberto y Marcela en una entrevista durante la premiere de la serie: “sí, de hecho, platicamos casi todos los días”.